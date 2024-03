Πρώτη στην κατηγορία της ως Best Workplace™ Κύπρου η ΧΜ, για τρίτη συνεχή χρονιά

14, Μαρτίου, 2024 - Την πρώτη θέση ως Best Workplace™ Κύπρου κατέκτησε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η XM, έπειτα από αξιολόγηση του διεθνούς οργανισμού Great Place to Work®, στην κατηγορία των μεγάλων επιχειρήσεων με περισσότερους από 250 εργαζόμενους. Η διάκριση αυτή αναγνωρίζει με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι η κορυφαία εταιρεία forex είναι ταυτόχρονα ένας από τους καλύτερους χώρους εργασίας στη χώρα, προσφέροντας σήμερα το εργασιακό περιβάλλον του αύριο.

Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήχθη στο πλαίσιο της πιστοποίησης Great Place to Work-Certified™, οι εργαζόμενοι της XM αξιολόγησαν με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά την εταιρεία, σε επίπεδο εταιρικής κουλτούρας, ευκαιριών προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, πολιτικών διαφορετικότητας, ισότητας και συμπερίληψης και ποιότητας της διοίκησης.

Για την XM, εκτός από τα λόγια των εργαζομένων «μιλάνε» και οι βραβεύσεις της, καθώς μέχρι σήμερα έχει κατακτήσει σημαντικές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων, την υψηλότερη διάκριση – Platinum – από τον διεθνή οργανισμό πιστοποίησης στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, Investors In People, ενώ βρίσκεται σταθερά στην ετήσια λίστα των Best Workplaces™ του Great Place to Work® σε πολλά και διαφορετικά μέρη του κόσμου.

Με την ίδια προσήλωση που η XM εξελίσσεται και καινοτομεί στη διεθνή αγορά forex, αναπτύσσει και το ανθρώπινο δυναμικό της, επενδύοντας διαρκώς στην ανάδειξη και εξέλιξη των δεξιοτήτων του. Θέτοντας στο επίκεντρο τους ανθρώπους της, που σήμερα ξεπερνούν τους 1.200, γεωγραφικά διασκορπισμένοι σε Κύπρο, Ελλάδα, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία και ΗΑΕ, η XM δημιουργεί μια σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα όπου οι εταιρικές της αξίες, Big. Fair. Human., έχουν τον πρώτο λόγο. Με δυνατότητες για συνεχή μάθηση για όλους, ανεξαρτήτως θέσης ή τομέα, ανταγωνιστικές παροχές που υπερβαίνουν τον μέσο όρο της αγοράς, ομαδικές δράσεις, πρωτοβουλίες για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων και ευέλικτες συνθήκες εργασίας, η XM δίνει προτεραιότητα στην εξέλιξη, την ευημερία και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των ανθρώπων της.

Η Μαρία Χατζηπαντελή, Group Chief People & Culture Officer της XM, δήλωσε: «Η διάκριση της ΧΜ ως Best Workplace στην Κύπρο μας τιμά ιδιαίτερα. Στην XM, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των εκλεκτών και αφοσιωμένων ανθρώπων μας. Η ακλόνητη επαγγελματικότητά τους, η αφοσίωσή τους και η εξαιρετική τους απόδοση μάς βοηθούν να παραμείνουμε στην κορυφή

του κλάδου μας και να πρωτοπορούμε. Τα εξαίρετα ταλέντα μας είναι αυτοί που καθιστούν ένα χώρο εργασίας πραγματικά εξαιρετικό. Αυτή η αναγνώριση δεν αντανακλά μόνο την επιτυχία μας στη δημιουργία και διατήρηση μιας συμπεριληπτικής, ευχάριστης και δίκαιης κουλτούρας, αλλά λειτουργεί επίσης ως φόρος τιμής σε κάθε XMer που ενσαρκώνει τις βασικές μας αξίες και συμβάλλει στη συνεχιζόμενη επιτυχία μας».

Σχετικά με την XM

Από την ίδρυσή της το 2009, η XM έχει εξελιχθεί σε ηγέτιδα δύναμη στον τομέα του fintech διεθνώς, με γραφεία στην Κύπρο, την Ελλάδα, τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία και τα ΗΑΕ. Η XM απασχολεί σήμερα περισσότερους από 1.200 εργαζόμενους με βαθιά γνώση του χώρου και πολύχρονη εμπειρία σε διαφορετικούς κλάδους. Η XM προσφέρει πρωτοποριακές, αξιόπιστες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκτέλεσης συναλλαγών σε περισσότερες από 30 γλώσσες σε πάνω από 10 εκατομμύρια πελάτες σε όλο τον κόσμο.

