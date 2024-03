Η Ελληνική Τράπεζα στηρίζει το 7ο Ετήσιο Capital Link Cyprus Shipping Forum - Ευκαιρίες στο νέο ναυτιλιακό περιβάλλον

Στόχος του συνεδρίου ήταν να αναδείξει τον σημαντικό ρόλο της Κύπρου ως ναυτιλιακό, ενεργειακό και εφοδιαστικό κέντρο

Αισιόδοξα μηνύματα για την πορεία της παγκόσμιας και της κυπριακής ναυτιλίας σε μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας για τη διεθνή οικονομία ακούστηκαν κατά τη διάρκεια του 7ου Ετήσιου Capital Link CypruShipping Forum που πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη της Ελληνικής Τράπεζας.

Οι προκλήσεις, τα ρίσκα αλλά και οι ευκαιρίες απασχόλησαν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, προσφέροντας στους σύνεδρους μια άκρως ενδιαφέρουσα ματιά στις εξελίξεις του κλάδου. Στόχος του συνεδρίου ήταν να αναδείξει τον σημαντικό ρόλο της Κύπρου ως ναυτιλιακό, ενεργειακό και εφοδιαστικό κέντρο, αλλά και ως πόλο έλξης επενδύσεων.

Το Φόρουμ διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, δίνοντας την ευκαιρία στους παρευρισκόμενους να ανταλλάξουν απόψεις και να ενημερωθούν γύρω από τις εξελίξεις, τις τάσεις, τις προοπτικές αλλά και τις προκλήσεις στον τομέα της ναυτιλίας.

Συμμετέχοντας στο πάνελ συζήτησης που ασχολήθηκε με την χρηματοδότηση της ναυτιλιακής βιομηχανίας με θέμα "Ship Finance - Adapting to new regulatory & commercial landscape”, ο κ. Δημήτριος Τζαβάρας, Head of Shipping της Ελληνικής Τράπεζας, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη σημασία της σχέσης αλλά και της στενής συνεργασίας με τον πελάτη, ιδιαίτερα εν μέσω των ισχυρών διακυμάνσεων των ναυτιλιακών αγορών.

Όπως υπογράμμισε, «στην Ελληνική Τράπεζα, συνεχίζουμε να επιδεικνύουμε τη δέσμευσή μας προς τον ναυτιλιακό τομέα και να παρέχουμε τη στήριξή μας σε κάθε εταιρεία και επαγγελματία που δραστηριοποιείται σε αυτόν τον σημαντικό κλάδο, προσφέροντας εξειδικευμένες χρηματοδοτικές λύσεις και υπηρεσίες που προσαρμόζονται στις νέες απαιτήσεις του ναυτιλιακού περιβάλλοντος».