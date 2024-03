Ανεγείρονται 138 νέες κατοικίες στις Βρετανικές Βάσεις - Επένδυση 48 εκατ. λιρών

Το 10ετές πρόγραμμα APOLLO θα εκσυγχρονίσει σε μεγάλο βαθμό τις Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο

Άρχισαν οι εργασίες για την ανέγερση 138 νέων κατοικιών για το στρατιωτικό προσωπικό των Βρετανικών Βάσεων και τις οικογένειες τους στην Κύπρο. Οι Βρετανικές Βάσεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι έχει ξεκινήσει η κατασκευή ενός έργου με ονομασία "APOLLO", αξίας £48 εκατομμυρίων λιρών, όπου θα κατασκευαστούν 138 νέες κατοικίες για οικογένειες στρατιωτικών στη Βάση Δεκέλειας.

Το έργο, για το οποίο θα κατασκευαστούν κατοικίες τριών και τεσσάρων υπνοδωματίων, ανατέθηκε στους Lagan Iacovou Joint Venture (JV) τον Νοέμβριο του περασμένου έτους από τον Οργανισμό Αμυντικών Υποδομών (DIO) και τη Στρατηγική Διοίκηση του Ηνωμένου Βασιλείου (UKStratCom).

Τα σπίτια θα διαθέτουν προστασία έναντι σεισμών, με τη βιωσιμότητα επίσης ως μια βασική πτυχή της διαδικασίας, με ηλιακούς συλλέκτες, αντλίες θερμότητας και σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, τα οποία θα ολοκληρωθούν μέχρι το 2027.

Ο Steve Turner, Διευθύνων Σύμβουλος της Lagan Aviation and Infrastructure και ο Γιώργος Ιακώβου, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Iakovou, μιλώντας εκ μέρους της JV, δήλωσαν: «Η Lagan Iacovou JV ανυπομονεί να προσφέρει τη μακρόχρονη εμπειρία της στην παράδοση κτιρίων που είναι συμβατά με αντισεισμικές δομές καθώς ξεκινάμε την κατασκευή αυτών των νέων κατοικιών στη Δεκέλεια.

«Τόσο η Lagan Aviation and Infrastructure Ltd όσο και η Iacovou Brothers (Construction) Ltd έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην παράδοση σύγχρονων κτιρίων υψηλής ποιότητας που θα επιτρέψουν στο προσωπικό στην Κύπρο να ζει και να εργάζεται με ασφάλεια. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να χρησιμοποιήσουμε αυτή την εμπειρία για να παραδώσουμε αυτά τα 138 νέα σπίτια».

Η Tracey Fuoco, Διευθύντρια του Προγράμματος APOLLO εκ μέρους της Στρατηγική Διοίκησης του Ηνωμένου Βασιλείου, δήλωσε: «Η παράδοση 138 νέων σπιτιών αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα προς τον στόχο του προγράμματος APOLLO για τη μείωση του κινδύνου από ένα σεισμικό γεγονός στην Κύπρο.

«Γνωρίζω τη σκληρή δουλειά που έχει κάνει ολόκληρη η ομάδα του έργου για να διασφαλίσει ότι μπορούμε να παραδώσουμε αυτό το έργο με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος για τους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται στη Βάση Δεκέλειας και θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομάδα του έργου για αυτό».

Ο Asif Huq, Βοηθός Διευθυντής του DIO στο εξωτερικό, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που βλέπουμε να ξεκινούν οι εργασίες σε αυτό το έργο, το οποίο θα προσφέρει νέες βιώσιμες κατοικίες για το στρατιωτικό προσωπικό και τις οικογένειες τους στην Κύπρο».

Το 10ετές πρόγραμμα APOLLO θα εκσυγχρονίσει σε μεγάλο βαθμό τις Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο αλλά και τις υποδομές της Διοίκησης των Βάσεων.