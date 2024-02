Η Eurobank αναμένει άλλες δύο εγκρίσεις για την Ελληνική

H Eurobank κατέχει ήδη ποσοστό 29,2% στην Ελληνική Τράπεζα και μετά την ολοκλήρωση των συναλλαγών, η συμμετοχή της θα ανέλθει στο 55,3%

H Eurobank με ανακοίνωσή της γνωστοποιεί την έγκριση της Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού για την αγορά πακέτων μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας και αναφέρει ότι απαιτούνται άλλες δύο εγκρίσεις, από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου/Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τον Έφορο Ασφαλίσεων της Κύπρου για την ολοκλήρωση των συναλλαγών.

Οι υπό έγκριση συνναλαγές αφορούν την απόκτηση συνολικού ποσοστού 26,1% των μετοχών από την Poppy S.à r.l, την Senvest Management LLC, τη Wargaming Group Limited και τα ταμεία προνοίας, Provident Fund for the Executive Directors of Wargaming και Provident Fund for the Senior Management Personnel of Wargaming.