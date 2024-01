Σε τρία χρόνια έγιναν βήματα για είκοσι - Έτσι αποτιμά την θητεία του το Δ.Σ. της ΑΤΗΚ

Ολοκλήρωση του δικτύου 5G με 100% παγκύπρια κάλυψη και του Cyta Fiber στο 100% των αστικών περιοχών, το νέο υποθαλάσσιο σύστημα οπτικών ινών Cadmos 2, ραγδαίες μειώσεις του κόστους και εκθετικές αυξήσεις των ταχυτήτων διαδικτύου κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, τα επιτεύγματα, λέει το συμβούλιο

«Τριετία-ρεκόρ» κατά την οποία έγιναν αποφασιστικά βήματα για τα επόμενα είκοσι χρόνια, χαρακτήρισε τη θητεία του το ΔΣ της ΑΤΗΚ, κατά τον απολογισμό του για την τριετία 2021-2023, ενόψει της λήξης της θητείας του.

Από τα όσα επιτεύχθηκαν, το Συμβούλιο υπογραμμίζει την ολοκλήρωση του δικτύου 5G με 100% παγκύπρια κάλυψη και του Cyta Fiber στο 100% των αστικών περιοχών, το νέο υποθαλάσσιο σύστημα οπτικών ινών Cadmos 2, τις ραγδαίες μειώσεις του κόστους και τις εκθετικές αυξήσεις των ταχυτήτων διαδικτύου κινητής και σταθερής τηλεφωνίας.

Επιπλέον, το Συμβούλιο αναφέρει ότι τα αποτελέσματα εσόδων του 2023 αποτελούν ρεκόρ δεκαετίας, ενώ η μεικτή και καθαρή κερδοφορία του 2021 και 2022 αποτελούν ρεκόρ 14 και 13 ετών αντίστοιχα. Ακόμα, σημειώνει ότι η αύξηση της καθαρής θέσης του Οργανισμού και η μείωση του αναλογιστικού ελλείματος του Tαμείου Συντάξεων, "επιβεβαιώνουν την προσπάθεια του (Συμβουλίου) για τη διατήρηση της ευρωστίας του Οργανισμού τα χρόνια της δικής του θητείας".

Το Συμβούλιο κάνει, επίσης, αναφορά στα έργα Θεσμική Καινοτομία, Μετεξέλιξη Προσωπικού, Νέο Σύστημα Προαγωγών, Σχέδιο Εθελούσιας Αφυπηρέτησης, Ψηφιακή Μεταμόρφωση, Περιφερειακό Κέντρο Δεδομένων, Ολιστική Διαχείριση Βιώσιμης Ανάπτυξης, Σύγχρονη Διακυβέρνηση, Μηδενικό Ανθρακικό Αποτύπωμα και Ενεργειακή Αυτονομία μέχρι το 2027, που, όπως αναφέρει, αποτελούν την παρακαταθήκη του Συμβουλίου για το μέλλον της Cyta.

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, Μιχάλης Ιωαννίδης, δήλωσε πως "στην επιχειρηματικότητα το μόνο που έχει σημασία είναι το αποτέλεσμα και τίποτε άλλο. Από την αρχή της θητείας μας, μαζί με το Συμβούλιο, προγραμματίσαμε να κάνουμε έργα καθοριστικά για την επόμενη 20ετία της Cyta, μέσα σε μία μόνο θητεία".

"Αυτό έφερε εμάς, τη Διεύθυνση και το Προσωπικό εξαντλητικά αντιμέτωπους με τον χρόνο. Αναλώσαμε λοιπόν μέχρι και το τελευταίο λεπτό της θητείας μας και πετύχαμε, πιστεύω, ιστορικές αποφάσεις και συμφωνίες για τον Οργανισμό", σημείωσε.

Αναφορικά με την ολοκλήρωση της θητείας του Συμβουλίου, ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Cyta, Ανδρέας Νεοκλέους, δήλωσε ότι με το απερχόμενο Συμβούλιο υπήρξε άψογη συνεργασία, αλληλοσεβασμός και κατανόηση των ρόλων από την αρχή. Πρόσθεσε ότι η εξωστρέφεια και η αυτοπεποίθηση που δημιουργήθηκε από την καλή συνεργασία, είχε ως αποτέλεσμα να πολλαπλασιαστούν οι δυνατότητες της Cyta και να γίνουν πάρα πολλά σε μικρό χρονικό διάστημα.

Αύξηση ταχύτητας και μείωση τιμής

Όπως αναφέρεται στον απολογισμό του ΔΣ, από το 2021 μέχρι το 2023 μειώθηκε κατά 60% το σταθμισμένο κόστος ανά GB στον καταναλωτή κινητής, από €3 σε €1,20. Επιπλέον, μειώθηκε πάνω από 90% το σταθμισμένο κόστος ανά Mbps στον καταναλωτή σταθερής, από €1,20 το 2020 σε €0,09 το 2023. Την ίδια ώρα, υπερδιπλασιάστηκε η μέση ταχύτητα συνδέσεων κινητής, από 17,2 Μbps σε 36,2 Μbps, ενώ πενταπλασιάστηκε η μέση ταχύτητα συνδέσεων σταθερής, από 30 Mbps σε 200 Mbps.

Υποδομές

Κατά τη θητεία του απερχόμενου ΔΣ, ολοκληρώθηκε το έργο 5G ως ένα από τα γρηγορότερα δίκτυα στην Ευρώπη με βραβεύσεις το 2021 και το 2022 και πληθυσμιακή κάλυψη 100%. "Θεωρούμε ως σημαντική κατάκτηση της Cyta, ότι η Κύπρος πλέον καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην Ευρώπη στον δείκτη κάλυψης 5G, με βάση τον επίσημο δείκτη Digital Decade, συγκριτικά με τη θέση 17 που κατείχε το 2021", αναφέρει το ΔΣ.

Επιπλέον, ολοκληρώθηκε το έργο Fiber to the Home και Fiber to the Business, με 100% κάλυψη των υποστατικών, σε όλες τις αστικές περιοχές της Κύπρου και 80% παγκύπρια, με σύνδεση ήδη 180.000 πελατών. Το 2024 είναι έτοιμο να ξεκινήσει και το έργο για κάλυψη των ορεινών περιοχών, που με την ολοκλήρωσή του το 2026, θα πετύχει 100% κάλυψη της Κύπρου, όπως σημειώνει.

Κέντρο Δεδομένων και Ψηφιακή Μεταμόρφωση

Επίσης, σχεδιάστηκε και εγκρίθηκε η στρατηγική του ΔΣ της Cyta ως κυβερνητική πολιτική (Sovereign Cloud), η οποία προχωρά σε στάδιο υλοποίησης με τη δημιουργία μεγάλου Πράσινου Περιφερειακού Κέντρου Δεδομένων. Το Κέντρο Δεδομένων, αναφέρει το ΔΣ, παράλληλα με την εμπορική του χρήση, θα φιλοξενήσει και τις κρατικές υποδομές διακομιστών Government Cloud (G-Cloud).

Ακόμα, βρίσκεται σε τελικό στάδιο έγκρισης και έναρξης υλοποίησης, η Ψηφιακή Μεταμόρφωση του Οργανισμού, σε σχέση με τις κύριες λειτουργίες του.

Ενεργειακή αυτονομία

Ξεκίνησε επίσης η υλοποίηση του μεγάλου έργου ενεργειακής αυτονομίας της Cyta μέχρι το 2027, με τρεις βασικούς πυλώνες:

- Η αυτοπαραγωγή από ΑΠΕ σε 187 σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας, με στόχο να υποβοηθήσει τη δημιουργία Πράσινου Δικτύου Κινητής. Όπως αναφέρεται, σήμερα λειτουργούν ήδη 65 σταθμοί βάσης με φωτοβολταϊκά συστήματα, ενώ εντός του 2024 θα ολοκληρωθεί το έργο.

- Η αυτοπαραγωγή από ΑΠΕ σε κτίρια δραστηριοποίησης του Οργανισμού, με στόχο τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος (το έργο ήδη ολοκληρώθηκε σε πέντε κτίρια).

- Τέλος, ιδρύθηκε η Cyta Power Ltd ως θυγατρική της Cyta και δημιουργήθηκε μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο 35ΜW προς κάλυψη όλων των υπόλοιπων ενεργειακών αναγκών του Οργανισμού. Το έργο έχει ξεκινήσει με την ίδρυση, αρχική κεφαλαιοποίηση και έναρξη προγραμματισμού της Cyta Power Ltd.

Ολιστική Διαχείριση Βιώσιμης Ανάπτυξης

Σχεδιάστηκε και εφαρμόζεται πλέον η στρατηγική Ολιστικής Διαχείρισης Βιώσιμης Ανάπτυξης, με κυρίαρχους αρχικούς στόχους να μηδενιστεί το Ανθρακικό Αποτύπωμα της Cyta μέχρι το 2027 και να δημιουργηθεί Πράσινο Δίκτυο Τηλεπικοινωνιών. Ο σχεδιασμός έγινε για να επιτευχθούν οι στόχοι με βιώσιμο τρόπο (business case) και υποβοηθούμενοι από την αντιστάθμιση πράσινης ενέργειας που θα δημιουργήσει η Cyta Power Ltd. Επί της θητείας του παρόντος Συμβουλίου, εκδόθηκε για πρώτη φορά στον Οργανισμό, τον Δεκέμβριο του 2023, Ετήσια Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, σημειώνεται.

Επίσης, βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο Πραγματική Αξία (True Value), το οποίο επιχειρεί να ποσοτικοποιήσει αξιόπιστα, σε οικονομική αξία, την ετήσια και διαχρονική αξία που προσθέτει η Cyta, μέσω των δραστηριοτήτων της στην κοινωνία και οικονομία της Κύπρου.

Θεσμική καινοτομία

Σχεδιάστηκαν το 2022 και ξεκίνησαν να εφαρμόζονται σταδιακά τα μέτρα που προνοεί η στρατηγική-πλαίσιο Θεσμική Καινοτομία, με κεντρικό στόχο η Cyta να εξελιχθεί και να λειτουργεί με απλότητα, ταχύτητα, ευελιξία και καινοτομία.

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπονται 30 θεσμικές εκσυγχρονιστικές αλλαγές σε επτά τομείς: Εταιρικά Θέματα, Προϋπολογισμός, Εργασιακά Θέσμια (Μετεξέλιξη Προσωπικού), Έλεγχος και Ρύθμιση, Λειτουργικά Θέματα, Ουσιαστικό Δίκαιο και Διακυβέρνηση (Σύγχρονη Διακυβέρνηση).

Ειδικά στον τομέα Διακυβέρνησης περιλαμβάνονται 38 νέες ή τροποποιημένες πολιτικές και κανονισμοί που καλύπτουν όλο το φάσμα λειτουργιών του Οργανισμού.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, εντάσσεται και το Νέο Σύστημα Προαγωγών, που εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών και βρίσκεται υπό τελική επεξεργασία στη Γενική Εισαγγελία, πριν εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Το Νέο Σύστημα Προαγωγών συνδυάζει τη χρήση κέντρων αξιολόγησης (αντικειμενική αξιολόγηση), τη βαθμολογία του υπαλλήλου στη βάση του Σχεδίου Διαχείρισης Απόδοσης, τη βαθμολογία από τη Διεύθυνση και μειώνει τη βαθμολογία του Συμβουλίου μόλις στο 10% για όλες τις προαγωγές υπαλλήλων, όπως αναφέρεται.

Μετεξέλιξη Προσωπικού

Το ΔΣ αναφέρει ακόμα ότι διαπραγματεύτηκε με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και υπέγραψε το σχέδιο Μετεξέλιξης του Προσωπικού, με στόχο τη δημιουργία εργασιακής ευελιξίας, την αναβάθμιση χαμηλόμισθων υπαλλήλων, τη σύνδεση της απόδοσης με τις αμοιβές, τον εξορθολογισμό των κλιμάκων και τη σταδιακή μείωση του κόστους προσωπικού. Από τη Μετεξέλιξη Προσωπικού αναμένεται, πέραν της ευελιξίας και σταδιακής εξοικονόμησης €45 εκ., και η σταδιακή εκθετική μείωση του ετήσιου κόστους προσωπικού, υπογραμμίζει.

Σχέδιο Εθελούσιας Αφυπηρέτησης 2023

Το 2023 και μέχρι σήμερα εφαρμόστηκε με επιτυχία και το στοχευμένο Σχέδιο Εθελούσιας Αφυπηρέτησης 2023 για το προσωπικό, με επιδίωξη την ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού και μείωση του κόστους προσωπικού, αναφέρεται.

Το Σχέδιο είναι ακόμα σε ισχύ και υπάρχουν επιβεβαιωμένες αφυπηρετήσεις 350 περίπου υπαλλήλων. Οι αναμενόμενες αποχωρήσεις, αναμένεται ότι θα μειώσουν κατά 22% το προσωπικό δημοσίου δικαίου (ποσοστό που εκτιμάται στο 15% του συνόλου του προσωπικού), με καταληκτικό αριθμό υπαλλήλων τους 1950, χωρίς τις αντικαταστάσεις, που δεν θα υπερβούν το 25% των αποχωρήσεων. Το όφελος του Σχεδίου Εθελούσιας Αφυπηρέτησης αναμένεται να ανέλθει στα €45 εκ. περίπου.

Σύγχρονη Διακυβέρνηση

Στον απολογισμό του το ΔΣ αναφέρεται ακόμα και στο έργο Σύγχρονη Διακυβέρνηση, με στόχο την εφαρμογή μιας συνολικής εταιρικής διακυβέρνησης στα επίπεδα που θέτει η Δημόσια Διακυβέρνηση, που εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών.

Σε αυτό το πλαίσιο, από τo 2022 εγκρίθηκε και τέθηκε σε σταδιακή εφαρμογή ο Κανονισμός Διακυβέρνησης Cyta και το 2023 μέχρι και τις αρχές του 2024 ολοκληρώθηκαν 32 από τις 38 Πολιτικές Λειτουργίας του Οργανισμού, που αφορούν τον εκσυγχρονισμό της εταιρικής διακυβέρνησης, τις εσωτερικές δομές και τις διαδικασίες της Cyta, καθώς και το ευρύ φάσμα του μοντέλου εσωτερικής της λειτουργίας. Ταυτόχρονα, το 2023 διορίστηκε Λειτουργός Συμμόρφωσης, με ευθύνη, μεταξύ άλλων, τη σταδιακή εφαρμογή του Κανονισμού και των Πολιτικών στον Οργανισμό.

Το Συμβούλιο στον απολογισμό του ευχαριστεί τον νυν και τον τέως Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας για την εμπιστοσύνη που του έδειξαν, τον νυν και τον τέως Υπουργό Οικονομικών για τη συνεχή στήριξη στις προσπάθειές του, καθώς και τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών για την αγαστή συνεργασία. Ευχαριστεί, επίσης, τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Επιπλέον, το Συμβούλιο ευχαριστεί τη Διεύθυνση και το Προσωπικό της Cyta "για τον συντονισμό, τη σκληρή δουλειά και την αγαστή συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια". Ευχαριστίες εκφράζει, επίσης και στις συνδικαλιστικές οργανώσεις "για τον εποικοδομητικό διάλογο και την υπευθυνότητα που επέδειξαν στα δύσκολα θέματα που συμφωνήθηκαν". Το απερχόμενο Συμβούλιο εύχεται, τέλος, στη νέα Πρόεδρο, Μαρία Τσιάκκα και στο νέο Συμβούλιο, "κάθε επιτυχία και καλή δουλειά".