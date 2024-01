Νέα Γενική Διευθύντρια στις Γενικές Ασφάλειες η Χριστιάνα Αγρότη

Η Χριστιάνα Αγρότη εντάχθηκε στο δυναμικό της Τράπεζας Κύπρου τον Σεπτέμβριο του 2011

Νέα Γενική Διευθύντρια στις Γενικές Ασφάλειες ανέλαβε από 1/12/2023 η Χριστιάνα Αγρότη. Έχοντας ενταχθεί στο δυναμικό της Τράπεζας Κύπρου τον Σεπτέμβριο του 2011, διετέλεσε μεταξύ άλλων, Διευθύντρια Καταναλωτικών Τραπεζικών Προϊόντων, επικεφαλής επιχειρηματικού μετασχηματισμού, Διευθύντρια του Γραφείου του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου και Ανώτερη Λειτουργός Στρατηγικής και Εταιρικής Οικονομίας.

Η Χριστιάνα Αγρότη αναφέρεται στον Εκτελεστικό Πρόεδρο Ασφαλιστικών Εταιρειών της Τράπεζας Κύπρου και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου των Γενικών Ασφαλειών, Λούη Ποχάνη.

Επ’ ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων της, η Χριστιάνα δήλωσε:

«Η ανάληψη των καθηκόντων της Γενικής Διευθύντριας στις Γενικές Ασφάλειες αποτελεί τιμή και μεγάλη υποχρέωση για εμένα. Συναισθάνομαι πλήρως την ευθύνη που αναλαμβάνω, όπως αυτή αντανακλάται στην 73χρονη πορεία του οργανισμού από το 1951 οπότε και ιδρύθηκε από την Τράπεζα Κύπρου. Στόχος και σκοπός μου είναι η διατήρηση του ηγετικού ρόλου του οργανισμού στην ασφαλιστική βιομηχανία με καθοριστική συμβολή στην ανάπτυξη ασφαλιστικής συνείδησης. Ως ηγέτιδα Εταιρεία στο Γενικό Κλάδο, θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε δυναμικά στη σύγχρονη εποχή και στις προκλήσεις της. Με εγρήγορση, ευελιξία και προσαρμοστικότητα θα αντιμετωπίσουμε τις καθημερινές ανάγκες των πελατών μας με ανθρωποκεντρική προσέγγιση αξιοποιώντας την τεχνολογία και επιταχύνοντας τη ψηφιακή μετάβαση της Εταιρείας».

Η Χριστιάνα είναι κάτοχος BSc in Economics, Politics & International Studies του University of Warwick και MSc in European Social Policy του The London School of Economics and Political Science. Είναι επίσης μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW).