Η mercure διπλασιαζει την παρουσια της στην κυπρο με νέο ξενοδοχείο

Το νέο mercure θα βρίσκεται στην καρδιά της Λάρνακας με θέα τη μεσόγειο θάλασσα

Η Αccor, εδραιώνει περαιτέρω την παρουσία της στην Κύπρο, με ένα νέο ξενοδοχείο Mercure στον παραλιακό πεζόδρομο των Φοινικούδων και στην καρδιά της Λάρνακας.

Το Mercure City Hotel, αναμένεται να ανοίξει τις πόρτες του στο κοινό εντός του δεύτερου τριμήνου του 2024, και θα αποτελέσει έτσι το δεύτερο ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας ξενοδοχείων μεσαίας κλίμακας, μετά το Mercure Beach Resort, που βρίσκεται στη Βορόκλινη.

Με θέα τη Μεσόγειο και την πόλη της Λάρνακας

Αντλώντας δύναμη και τεχνογνωσία από το διεθνές δίκτυο της Mercure, και σε συνδυασμό με την εμπειρία της αυθεντικής ντόπιας φιλοξενίας, το νέο ξενοδοχείο υπόσχεται στους επισκέπτες του ένα άψογο μείγμα άνεσης και στυλ. Το Mercure City Hotel βρίσκεται σε μια προνομιακή και πολυσύχναστη τοποθεσία μόλις πέντε λεπτά με τα πόδια από τη διάσημη παραλία των Φοινικούδων, και απευθύνεται σε επισκέπτες που ταξιδεύουν τόσο για επαγγελματικούς σκοπούς όσο και για αναψυχή.

Με 42 δωματία και έξι σουίτες το ξενοδοχείο ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες των πελατών του. Διαθέτει επίσης υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, όπως πισίνα στον τελευταίο όροφο, μοναδικό sky bar με θέα την πόλη της Λάρνακας, όπως επίσης και σύγχρονο γυμναστήριο.

Μεγάλη ποικιλία από γεύματα ποτά και smoothies

Σημαντική θέση στο δεύτερο ξενοδοχείο της Mercure στη Λάρνακα κατέχει και το F&B, που αποτελεί μέρος του Smoothie Factory. Τοποθετημένο στο ισόγειο του ξενοδοχείου θα εκτείνεται στον πεζόδρομο της πόλης, και θα προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία από γεύματα, ποτά και smoothies στους πελάτες του ξενοδοχείου, αλλά και στους ντόπιους επισκέπτες.

«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι, που το Mercure City Hotel, θα αποτελέσει το δεύτερο ξενοδοχείο της αλυσίδας Mercure στην Κύπρο, όπως επίσης είμαστε ευγνώμονες για τον συνεργάτη μας Solaar Hospitality, για τo πάθος του για την Κύπρο, το επιχειρηματικό του πνεύμα και την εμπιστοσύνη του στην Accor, στο δεύτερο αυτό έργο. Ανυπομονούμε να ανοίξει το ξενοδοχείο και να γράψει ένα νέο κεφάλαιο για την Accor στο νησί της Αφροδίτης», σημείωσε η Cristina De Oliveira-Frewen, της Accor COO Franchise Operations Europe & and North Africa for Premium, Midscale and Economy brands.

