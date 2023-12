Το webinar είναι σχεδιασμένο ειδικά για φοιτητές του Λογιστικού, Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού κλάδου, πανεπιστήμια καθώς και για τους ενδιαφερόμενους του Λογιστικού/Ελεγκτικού κλάδου.

Ο ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) – ο μεγαλύτερος παγκόσμιος οργανισμός επαγγελματιών λογιστών – στo πλαίσιo της διαχρονικής στήριξης που προσφέρει στα μέλη και στους φοιτητές του, συνδιοργανώνει με τον ΣΕΛΚ (Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου), το ιδιαίτερο διαδικτυακό σεμινάριο (webinar), «Your Career in Finance and Accounting Explained» στις 4 Δεκεμβρίου, 16:00-16:40.

Το webinar είναι σχεδιασμένο ειδικά για φοιτητές του Λογιστικού, Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού κλάδου, πανεπιστήμια καθώς και για τους ενδιαφερόμενους του Λογιστικού/Ελεγκτικού κλάδου.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν όλα όσα αφορούν την επαγγελματική καριέρα και σταδιοδρομία στον Λογιστικό κλάδο, δράττοντας την ευκαιρία για μια λαμπρή καριέρα στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Στο σεμινάριο θα συμμετάσχει ο Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) του ΣΕΛΚ και μέλος του ACCA, κ. Κυριάκος Ιορδάνου, που πέτυχε την 6η θέση παγκοσμίως στην εξέταση για Financial Reporting. Ωστόσο, τόσο ο κ. Κυριάκος Ιορδάνου όσο και η Χρυσή Βραβευθείσα φοιτήτρια του ACCA, θα διεξάγουν διάλογο απαντώντας όλες τις ερωτήσεις των ενδιαφερόμενων.

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να παρακολουθήσουν τη 45λεπτη συζήτηση και να μάθουν όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν για το λογιστικό επάγγελμα αλλά και για το λαμπρό μέλλον που θα οικοδομήσουν όλοι οι απόφοιτοι του διπλώματος ACCA, τον μεγαλύτερο παγκόσμιο οργανισμό του λογιστικού κλάδου!

Αξίζει να σημειωθεί πως το κοινό σχέδιο εξετάσεων του ACCA και του ΣΕΛΚ, αποτελεί το εναρκτήριο λάκτισμα για όλους τους ενδιαφερόμενους του λογιστικού επαγγέλματος καθώς επίσης και για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν όλα τα απαραίτητα εφόδια και προδιαγραφές για μια καριέρα στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος στο διαδικτυακό σεμινάριο ΔΩΡΕΑΝ μέσω του ηλεκτρονικού συνδέσμου: Your Career Explained : the What, the Why and the How to becoming a successful professional (and not only in finance or accounting!) (on24.com). Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος μπορεί να σταλεί σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει την διαδικτυακή συζήτηση.