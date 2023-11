ΚΕΒΕ: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα CLUSTER σε Καινοτόμους και Αειφόρους Γεωργικούς κλάδους

Το συγκεκριμένο έργο παρείχε δωρεάν εκπαίδευση, κατάρτιση και καθοδήγηση σε καινοτόμους και αειφόρους γεωργικούς κλάδους

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε από το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) το ευρωπαϊκό έργο CLUSTER. Το συγκεκριμένο έργο παρείχε δωρεάν εκπαίδευση, κατάρτιση και καθοδήγηση σε καινοτόμους και αειφόρους γεωργικούς κλάδους.

Το έργο CLUSTER, συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του διασυνοριακού προγράμματος ENI CBC Mediterranean Basin. Σε στενή συνεργασία με τους εταίρους του και εξωτερικούς συνεργάτες, το ΚΕΒΕ ανέπτυξε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με στόχο την προώθηση της απασχόλησης σε αειφόρους γεωργικούς κλάδους της οικονομίας.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε τρία στάδια εκπαίδευσης: ηλεκτρονική εκπαίδευση, δια ζώσης εκπαίδευση, επιτόπια κατάρτιση και πρακτική άσκηση έναντι αμοιβής.

Η ηλεκτρονική εκπαίδευση διεξήχθη μέσω της πλατφόρμας CLUSTER η οποία προσέλκυσε τεράστιο ενδιαφέρον, με 327 εγγραφές. Όσοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς την εκπαίδευση τους, έλαβαν πιστοποιητικό παρακολούθησης. Η ηλεκτρονική εκπαίδευση κάλυψε τα παρακάτω θέματα:

Βιολογική Καλλιέργεια

Υδροπονία

Ενυδρειοπονία

Βιώσιμη Επεξεργασία Τροφίμων

Ήπιες Δεξιότητες (Soft skills)

Το κοινό επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη Βιολογική Γεωργία, την Υδροπονία και τη Βιώσιμη Επεξεργασία Τροφίμων.

Οι συμμετέχοντες που ολοκλήρωσαν με επιτυχία την ηλεκτρονική εκπαίδευση είχαν την ευκαιρία να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο της Επιτόπιας κατάρτισης (onsite). Τα εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν από εμπειρογνώμονες εξωτερικούς συνεργάτες του ΚΕΒΕ κατά την περίοδο 3-14 Ιουλίου 2023 διάρκειας 25 ωρών.

Συνολικά, 30 άνεργοι νέοι και γυναίκες συμμετείχαν σε αυτό το εκπαιδευτικό ταξίδι, το οποίο ήταν αφιερωμένο στη μάθηση, την ανάπτυξη και την απόκτηση πρακτικών εμπειριών. Οι ασκούμενοι απέκτησαν πολύτιμες γνώσεις που αναμφίβολα θα εμπλουτίσουν την κατανόησή τους για τη βιώσιμη γεωργία για τα επόμενα χρόνια.

Οι συμμετέχοντες που επιτέλεσαν με επιτυχία την επιτόπια κατάρτιση, είχαν την ευκαιρία να εμβαθύνουν περισσότερο στις γνώσεις τους μέσω πρακτικής άσκησης διάρκειας 30 ωρών τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Σε αυτήν την φάση, 24 εκπαιδευόμενοι συμμετείχαν και φιλοξενήθηκαν από 10 επιχειρήσεις του κλάδου, συγκεκριμένα από τις εταιρίες: Alion Vegetables & Fruits Co Ltd, Planty Hydroponic Greenhouses, BioCorner Grocery, Regenas Gardens, Be Natural, Popi Nassou Organic farming, Konnaris Green Farming, Melissochora Beeland Ltd, Minas Hydroponic Greenhouses.

Αυτό το ταξίδι αντιπροσώπευσε ένα πλήρες πακέτο μάθησης, ανάπτυξης και πρακτικής εμπειρίας. Οι ασκούμενοι απέκτησαν πολύτιμες γνώσεις, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από την καλλιέργεια των φυτών έως την κατανόηση της υγείας του εδάφους και από την εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον τεχνικών μέχρι την εκτίμηση της ευαίσθητης ισορροπίας της φύσης.