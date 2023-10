Ενώπιον Συμβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων το σχέδιο της Κυβέρνησης για πέναλτι 12% στις συντάξεις

Τι ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γιάννης Παναγιώτου

Ενώπιον του Συμβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων την ερχόμενη Παρασκευή τίθεται η πρόταση της Κυβέρνησης που αφορά το πέναλτι του 12% στις συντάξεις όσων αποχωρούν στα 63 έτη, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γιάννης Παναγιώτου ο οποίος ανέφερε επίσης ότι αύριο, Τρίτη, είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής για την επαναξιολόγηση του ύψους του κατώτατου μισθού και άλλων προνοιών του διατάγματος.

Μιλώντας σε μέσα μαζικής επικοινωνίας, μετά το πέρας του πρώτου μέρους εκδήλωσης για την Εβδομάδα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 2023, και ερωτηθείς για το πλαίσιο αναφορικά με το πέναλτι του 12% στις συντάξεις όσων αποχωρούν στα 63 έτη, ο κ. Παναγιώτου είπε ότι το όριο συνταξιοδότησης στην Κύπρο δεν μπορεί να μειωθεί λέγοντας ότι η αναλογιστική μείωση κατά την πρόωρη συνταξιοδότηση δεν μπορεί να καταργηθεί.

Πρόσθεσε ότι ωστόσο, η Κυβέρνηση αφουγκραζόμενη την κοινωνία και συνεπής στην προγραμματική της θέση έχει διεξάγει αναλογιστική μελέτη με την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, η οποία προσδιόρισε συγκεκριμένα περιθώρια μέσα στα οποία μπορεί να λειτουργήσει η πρόταση η οποία έχει διαμορφωθεί από την Κυβέρνηση για μια στοχευμένη παρέμβαση.

Εξήγησε ότι στόχος είναι να παρέχεται η δυνατότητα της ελάφρυνσης σε ένα μέρος εκείνων που συνταξιοδοτούνται πρόωρα, σύμφωνα με την έκταση των χρόνων εισφορών τους στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία πρέπει να είναι αρκετά εκτενής, σύμφωνα με την πρακτική που εφαρμόζεται και σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ερωτηθείς για το πότε θα παρουσιαστεί το εν λόγω σχέδιο ο κ. Παναγιώτου απάντησε ότι είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων την ερχόμενη Παρασκευή όπου και θα συζητηθεί η πρόταση της Κυβέρνησης μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους.

Ερωτηθείς για το εάν υπάρχει εικόνα για τις κατηγορίες επαγγελμάτων και τα χρόνια υπηρεσίας που θα αφορά η πρόταση, ο κ. Παναγιώτου είπε ότι η προσέγγιση της Κυβέρνησης, σύμφωνα και με τις πρακτικές που εφαρμόζονται και σε άλλες χώρες, βασίζεται στην έκταση των χρόνων εισφορών όμως μέσα από αυτή την προσέγγιση επηρεάζονται θετικά σε μεγάλο βαθμό οι εργαζόμενοι οι οποίοι απασχολήθηκαν σε χειρωνακτικά και σε απαιτητικής φύσεως επαγγέλματα, καθότι, όπως είπε, συνήθως σε αυτά τα επαγγέλματα η έναρξη της εργασίας γίνεται από πολύ νεαρή ηλικία.

Σε ερώτηση εάν υπήρξε κάποια εξέλιξη σε σχέση με την καταγραφή των δεδομένων για τον κατώτατο μισθό ο κ. Παναγιώτου δήλωσε ότι αύριο είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση της Επιτροπής για την επαναξιολόγηση του ύψους του κατώτατου μισθού και άλλων προνοιών του διατάγματος. Ανέφερε ότι στην εν λόγω Επιτροπή η οποία διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο συμμετέχουν εκπρόσωποι των εργαζομένων, εκπρόσωποι των εργοδοτών και τεχνοκράτες, ακαδημαϊκοί που έχουν επιλεγεί από το Υπουργείο.

«Θα λάβουμε υπόψη τόσο τις ανάγκες της κοινωνίας, όσο και τις δυνατότητες της οικονομίας έτσι ώστε να διαχειριστούμε την αναθεώρηση του διατάγματος για τον κατώτατο μισθό με ένα τρόπο ισορροπημένο», σημείωσε.

Ερωτηθείς για το εάν υπάρχουν φραγμοί αναφορικά με το ύψος που θα δοθεί είπε ότι «δεν θέλω να προκαταλάβω την εξέλιξη μιας διαδικασίας διαβούλευσης, η οποία έχει τώρα ξεκινήσει» προσθέτοντας ότι υπάρχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και μέχρι το τέλος του χρόνου θα εκδοθεί το νέο διάταγμα για τον κατώτατο μισθό το οποίο θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου.

Μιλώντας για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, ο κ. Παναγιώτου δήλωσε ότι το σύνολο των κοινωνικών εταίρων αποδίδει την πρέπουσα σημασία στα θέματα ασφάλειας και υγείας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και απαραίτητο έτσι ώστε να γίνει εφικτό να «προσεγγίσουμε και να επιτύχουμε τον στόχο μας για μηδέν εργατικά ατυχήματα».

Διαχρονικό μέλημα η μείωση εργατικών ατυχημάτων, είπε ο Υπουργός Εργασίας

Διαχρονικό μέλημα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποτελεί η μείωση των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, δήλωσε τη Δευτέρα ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γιάννης Παναγιώτου, στην τελετή έναρξης για την Εβδομάδα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 2023, που έγινε στο Κεντρικό Κτίριο της ΠΟΕΔ, σημειώνοντας ότι υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις λόγω της εφαρμογής των ψηφιακών τεχνολογιών στον χώρο εργασίας.

Ο κ. Παναγιώτου ανέφερε στον χαιρετισμό του ότι η Εβδομάδα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, η οποία διεξάγεται την τρέχουσα εβδομάδα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, στοχεύει στη διαφώτιση και ενημέρωση, μεταξύ άλλων, των εργοδοτών και των εργοδοτουμένων, σε σχέση με τους τρόπους διασφάλισης της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Πρόσθεσε ότι στο πλαίσιο της φετινής τελετής πραγματοποιείται και η έναρξη της νέας Ευρωπαϊκής Εκστρατείας 2023 – 2025, Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας, με θέμα «Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία στην Ψηφιακή Εποχή».

Μιας εκστρατείας, όπως εξήγησε, η οποία διοργανώνεται από τον EU-OSHA (European Agency for Safety and Health at Work) και οι στόχοι της εστιάζουν στην ευαισθητοποίηση και διαφώτιση των εργοδοτών και των εργαζομένων σε σχέση με τη διαχείριση των ψηφιακών τεχνολογιών και των επαγγελματικών κινδύνων που προκύπτουν στον εργασιακό χώρο, έχοντας πάντα ως βασικό επίκεντρο τον άνθρωπο.

Επεσήμανε ότι διαχρονικό μέλημα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποτελεί η μείωση των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, γι’ αυτό το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου, ως ο Εθνικός Εστιακός Πόλος του EU-OSHA στην Κύπρο, έχει συνδράμει στον σχεδιασμό της νέας ευρωπαϊκής εκστρατείας και με τη συμβολή των Κοινωνικών Εταίρων, καθώς και άλλων οργανωμένων φορέων «προσβλέπουμε στην επιτυχή υλοποίησή της σε εθνικό επίπεδο».

Ο Υπουργός αναφέρθηκε στον ρόλο και την επίδραση της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στο εργασιακό περιβάλλον και σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις αλλά και επαγγελματικοί κίνδυνοι λόγω της εφαρμογής των ψηφιακών τεχνολογιών στον χώρο εργασίας, κάτι το οποίο καθιστά τη διασφάλιση της ασφάλειας, της υγείας και της ευημερίας των εργαζομένων ως άρρηκτο κομμάτι των προτεραιοτήτων και της πολιτικής του Υπουργείου Εργασίας.

Ανέφερε ότι το Υπουργείο Εργασίας συντάσσεται με τους Κοινωνικούς Εταίρους, καθώς και με πολλούς άλλους οργανισμούς και φορείς σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με γνώμονα τη διαφύλαξη της ζωής, της αρτιμέλειας και της υγείας των εργαζομένων.

Επεσήμανε ότι η προσπάθεια ενισχύεται καθοριστικά από την πολυετή, πολύπλευρη και άριστη συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε και η απονομή των βραβείων από τον Υπουργό Εργασίας για τον Εθνικό Διαγωνισμό για τα Παραδείγματα Καλής Πρακτικής σε επιχειρήσεις, για τον Διαγωνισμό Σχολικής Αφίσας στα Γυμνάσια και στα Λύκεια - Τεχνικές Σχολές, και για τον Διαγωνισμό Σχολικών Παραδειγμάτων Καλής Πρακτικής με δικαίωμα συμμετοχής να έχουν όλα τα δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (Προδημοτική και Δημοτική, Γυμνασιακή, Λυκειακή περιλαμβανομένης και της Τεχνικής).