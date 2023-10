Κατεβαίνει Κύπρο ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Θα έχει σειρά συναντήσεων κατόπιν αποδοχής πρόσκλησης από τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Λουίς ντε Γκίντος θα βρίσκεται στην Κύπρο την Τετάρτη και θα έχει σειρά συναντήσεων κατόπιν αποδοχής πρόσκλησης από τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας (ΚΤΚ) της Κύπρου, Κωνσταντίνο Ηροδότου.

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, το πρόγραμμα του κ. ντε Γκίντος περιλαμβάνει συνάντηση με τον κ. Ηροδότου και στη συνέχεια δηλώσεις. Ο Αντιπρόεδρος της ΕΚΤ θα γίνει επίσης δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο.

Θα συμμετάσχει ακόμα ως επίσημος ομιλητής στο πρώτο ετήσιο συνέδριο της ΚΤΚ υπό τον τίτλο «Ο ρόλος της Νομισματικής Πολιτικής στην αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων». Στο συνέδριο θα μιλήσει και ο Διοικητής της ΚΤΚ.

Θα ακολουθήσουν παρουσιάσεις από τον João Sousa, Αναπληρωτή Διευθυντή Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών, της ΕΚΤ και τον Ernest Gnan, Γενικό Γραμματέα του χρηματοοικονομικού φόρουμ SUERF και Επίτιμο Οικονομικό Σύμβουλο του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστρίας ( OeNB), με θέμα "Οι προεκτάσεις της αβεβαιότητας του πληθωρισμού στις επενδύσεις και τις επιχειρηματικές αποφάσεις".

Τέλος, θα υπάρξει συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με την Υφυπουργό παρά τω Προέδρο Ειρήνη Πική, τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Τραπεζών Πανίκο Νικολάου και τον Πρόεδρο του Invest Cyprus Ευγένιο Ευγενίου.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Parklane στη Λεμεσό στις 14:30 και θα είναι ανοικτό για τα ΜΜΕ. Ζωντανή μετάδοση του Συνεδρίου θα γίνεται από το κανάλι της ΚΤΚ στο YouTube 1st Annual Conference of the Central Bank of Cyprus - YouTube