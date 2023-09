Πωλήσεις €60 εκατ. για τα Public στην Κύπρο

Η επέκταση του δικτύου είναι μέσα στο ραντάρ της διοίκησης και εξετάζεται πιθανή παρουσία σε νέο mall στη Λεμεσό

Η Κύπρος αποτελεί μια δυναμική αγορά για την Public, συνεισφέροντας πέραν του 10% στα έσοδα του ομίλου λιανικών πωλήσεων ειδών τεχνολογίας και πολιτισμού και οικιακών συσκευών.

Οι πωλήσεις του δικτύου των έξι καταστημάτων στην Κύπρο ανέρχονται σε €60 εκατ., ανέφερε ο ο διευθύνων σύμβουλος του Public Group, Ρόμπυ Μπουρλάς, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του «Π» στην πρόσφατη παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ομίλου. Η επέκταση του δικτύου είναι μέσα στο ραντάρ, εξετάζοντας πιθανή παρουσία σε νέο mall στη Λεμεσό (τα εμπορικά κέντρα στην Κύπρο πάνε καλά, σχολίασε ο κ. Μπουρλάς), και η μετεγκάτασταση του καταστήματος στο Παραλίμνι, σε μεγαλύτερο χώρο, για να μπορεί να φιλοξενεί οικιακές συσκευές (οικιακές συσκευές δεν διαθέτει και το κατάστημα της Πάφου).

To πλάνο

Ο Όμιλος Public υλοποιεί ένα απαιτητικό επιχειρηματικό πλάνο για την απορρόφηση του δικτύου της Media Markt (λανσάρει το νέο concept store «Public + home»), την προσαρμογή στο νέο περιβάλλον πολυκαναλικών πωλήσεων και, τελικά, την παραγωγή καθαρής κερδοφορίας. Η εμπειρία της Public δείχνει ότι ο σύγχρονος καταναλωτής στρέφεται στις ψηφιακές αγορές, αλλά ζητεί και το φυσικό κατάστημα.

Σύμφωνα με τα τελευταία οικονομικά στοιχεία, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Public Group για το 2022 σημείωσε αύξηση 10%, στα €481 εκατ. σε σχέση με τα €436 εκατ. του 2021. Το 2023, τα έσοδα αναμένεται να ξεπεράσουν τα €500 εκατ.

Οnline πωλήσεις

Το δίκτυο αριθμεί περισσότερα από 60 φυσικά καταστήματα και πάνω από 70 εκ. διαδικτυακές επισκέψεις ετησίως, με τις online πωλήσεις να ξεπερνάνε το 25% του συνολικού τζίρου. Παράλληλα, ο επενδυτικός βραχίονας Public Capital Partners έχει επενδύσει πάνω από €30εκ. σε εταιρείες στον τομέα των Logistics και του Last Mile (Box Now, Svuum), Fintech (Klarna, αποκλειστική συνεργασία με Revolut), των After Sales (iRepair, Douleutaras), αλλά και του Digital Entertainment (Bookvoice.gr). Ταυτόχρονα, είναι ήδη σε εξέλιξη ο σχεδιασμός για επιπλέον επενδύσεις σε τεχνολογία και σε τομείς που συμπληρώνουν και προσφέρουν περισσότερες προτάσεις στους καταναλωτές.