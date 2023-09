TechIsland Awards: Πραγματοποιήθηκε η πολυαναμενόμενη απονομή βραβείων του τομέα τεχνολογίας

Οι νικητές της πρώτης τελετής απονομής σε 7 κατηγορίες

Λεμεσός, 8 Σεπτεμβρίου 2023 - Σε μια υπέρλαμπρη τελετή, παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, πραγματοποιήθηκε η πρώτη απονομή των TechIsland Awards. Η εκδήλωση αποτελούσε μία γιορτή του τομέα της τεχνολογίας με εκλεκτούς προσκεκλημένους, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων της Κυβέρνησης, της Πολιτείας και ηγέτες του τομέα της τεχνολογίας.

Οι νικητές των βραβείων στις 7 κατηγορίες των TechIsland Awards ήταν:

Impact Driver ο μη-κερδοσκοπικός οργανισμός City Friends Club. Το βραβείο απένειμαν η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου, ο Γενικός Διευθυντής του TechIsland Μάριος Γιωργούδης και η Head of Operations του TechIsland Tanya Romanyukha.

Game Changer το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών. Το βραβείο απένειμαν ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος και ο συνιδρυτής και CEO της GDEV, και μέλος του ΔΣ του TechIsland, Andrey Fadeev.

IT Ambassador το Reflect Festival. Το βραβείο απένειμαν ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Φίλιππος Χατζηζαχαρίας και ο CEO της ASBIS και μέλος του ΔΣ του TechIsland, Siarhei Kostevitch.

Rising Star η RSL Revolutionary Labs Ltd. Το βραβείο απένειμαν η Υφυπουργός Παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική και ο Άγγελος Γρηγοριάδης Chair of Executive Committee of TechIsland.

Future Shapers το The Island School of Limassol. Το βραβείο απένειμαν ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, Κωνσταντίνος Ηροδότου και ο Αντώνης Πολεμίτης, Διευθύνων Σύμβουλος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και μέλος του ΔΣ του TechIsland.

Role Model η TheSoul Publishing. Το βραβείο απένειμαν ο πρόεδρος του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης και ο Κόδρος Πιλακούτας, Head of Business Operations του Ομίλου Char. Pilakoutas.

Thought Leader ο Alexey Gubarev, συνιδρυτής και μέλος του ΔΣ της Palta. Το βραβείο απένειμαν ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου και ο Βαλεντίνος Πολυκάρπου, πρόεδρος του ΔΣ του TechIsland και Γενικός Διευθυντής της Wargaming.

Τα πρώτα TechIsland Awards αποτελούν ορόσημο για την Κύπρο. Η ραγδαία ανάπτυξη του τομέα της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια αποδεικνύει τη δυναμική του αλλά και την οριζόντια συνεισφορά που έχει γενικότερα σε διάφορους πυλώνες της τοπικής οικονομίας. Για τον σκοπό αυτό, τα βραβεία έχουν ως στόχο να αναδεικνύουν τους ανθρώπους, τις εταιρείες και τα έργα που συμβάλλουν σημαντικά στην περαιτέρω εξέλιξη του τομέα και προώθηση της Κύπρου ως τεχνολογικός κόμβος.

Κατά την ομιλία του ο κ. Βαλεντίνος Πολυκάρπου, πρόεδρος του ΔΣ του TechIsland, τόνισε την σημασία της συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ευχαριστώντας κυβέρνηση και πολιτεία για την στήριξη προς την ανάπτυξη του τομέα της τεχνολογίας. “Η βραδιά απόψε,” ανέφερε, “δεν αφορά μόνο τον τομέα της τεχνολογίας και τα επιτεύγματά του. Πρόκειται για μια αναγνώριση μιας συλλογικής προσπάθειας στη βάση μιας κοινής φιλοδοξίας για το νησί μας.”

Ο κ. Πολυκάρπου ευχαρίστησε επίσης τους πρωτοπόρους οι οποίοι ήρθαν στην Κύπρο πριν από 15-20 χρόνια έχοντας δει την προοπτική της Κύπρου. “Ήρθατε ως επιχειρηματίες, επενδυτές, εξειδικευμένοι επαγγελματίες ΙΤ και ξεκινήσατε τον τομέα από το μηδέν. Η σκληρή δουλειά και η αφοσίωσή σας έχουν χτίσει τα θεμέλια πάνω στα οποία στεκόμαστε όλοι εδώ σήμερα.”

Ο κ. Πολυκάρπου ανέφερε ότι κατά το 2022, ο τομέας του ICT είχε 13% συνεισφορά στο ΑΕΠ της Κύπρου, που μεταφράζεται σε 3 δισεκατομμύρια ευρώ στην οικονομία της χώρας. “Αλλά αυτοί δεν είναι απλά αριθμοί”, συνέχισε “Πίσω από αυτούς τους αριθμούς είναι οι ιστορίες κάποιων ανθρώπων, το όραμα, οι προσπάθειες, η χάραξη πολιτικής και τα επιτεύγματά τους.”

Κατά τον χαιρετισμό του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε “Ο Techisland διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του οικοσυστήματος τεχνολογίας, προωθώντας μεταρρυθμίσεις, προσελκύοντας ταλέντα και τοποθετώντας την Κύπρο στο χάρτη ως κόμβο τεχνολογίας και καινοτομίας. Επιτρέψτε μου λοιπόν να εκφράσω την εκτίμηση της κυβέρνησής μας σε όλους σας, για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε συνεχώς, και τη σημαντική συμβολή σας στην εξέλιξη και πρόοδό της οικονομίας της Κύπρου.”

Εκ μέρους της εταιρείας Unlimit, χρυσού χορηγού της απονομής, η κυρία Ms. Nadia Ivanova, Chief Marketing Officer δήλωσε “Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με το TechIsland για τα πρώτα ετήσια TechIsland Awards, για να γιορτάσουμε τους πρωτοπόρους που συμβάλλουν στη ραγδαία ανάπτυξη του τομέα της τεχνολογίας στην Κύπρο. Κύρια αποστολή της Unlimit ήταν ανέκαθεν η εξάλειψη των οικονομικών ορίων που αποτρέπουν τους πελάτες μας από το να λειτουργούν και να αναπτύσσονται τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Κι αυτό συνάδει απόλυτα με την αποστολή του TechIsland, να εμπνεύσει την επόμενη γενιά των επαγγελματιών τεχνολογίας να ξεπεράσουν τα όρια με στόχο την εξέλιξη και την πρόοδο. Συγχαρητήρια σε όλους τους υποψήφιους και τους νικητές για τα έργα και τις πρωτοβουλίες τους.”

Τα TechIsland Awards αποτελούν μια μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία του TechIsland, του μεγαλύτερου επιχειρηματικού συνδέσμου εταιρειών τεχνολογίας.

Χορηγοί των TechIsland Awards:

Gold Sponsor: Unlimit

Awards Sponsor: Char. Pilakoutas Group

Silver Sponsors: bbf και payabl,

Bronze Sponsors: Asbis Enterprises PLC και Bank of Cyprus,

Ecosystem Partner: PwC Cyprus

Event Supporter: TikTok for Business

Community Partner: Cyprus Chamber of Commerce and Industry

Hospitality Partner: Parklane, A Luxury Collection Resort and Spa

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του TechIsland https://thetechisland.org/ ή τις σελίδες του οργανισμού στα Linkedin, Facebook, Instagram.