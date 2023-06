Οι προκλήσεις του ενοποιημένου τραπεζικoύ συστήματος της Ευρωζώνης (ηχητικό)

Διοργανωτές της εκδήλωσης είναι το European Institute of Management and Finance (EIMF) και η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου

Εκδήλωση με θέμα «Challenges in Eurozone’s integrated banking sector» οργανώνει την την Τρίτη 27 Ιουνίου 2023, 9πμ – 1μμ, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου τo European Institute of Management and Finance (EIMF) και η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στο Αμφιθέατρο Β108, Κτήριο Συμβουλίου Συγκλήτου Αναστάσιος Λεβέντης.

Στο ηχητικό ο Δρ. Άδωνης Πηγασίου (Ακαδημαϊκός Διευθυντής, European Institute of Management and Finance (EIMF) μιλά για την εκδήλωση.

Σε μια περίοδο όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ιεραρχήσει ως προτεραιότητα τη διαδικασία ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς, κορυφαίοι ακαδημαϊκοί, από εγνωσμένου κύρους πανεπιστημιακά ιδρύματα θα μοιραστούν τις γνώσεις, την έρευνα και την τεχνογνωσία τους σχετικά με την πολυπλοκότητα και τις προκλήσεις του ενοποιημένου ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα.

Μέσα από ενδιαφέρουσες συζητήσεις και παρουσιάσεις, θα δοθούν πολύτιμες πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση της Ευρωζώνης, τον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα ειδικότερα, αλλά και τις στρατηγικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ξεπεραστούν οι προκλήσεις της διαδικασίας ολοκλήρωσης. Οι θεματικοί τομείς που καλύπτονται αγγίζουν όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, των νομοθετών, των ρυθμιστικών αρχών, των εποπτικών αρχών, των τραπεζών και της ευρύτερης κοινωνίας.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως ακολούθως:

8:45 – 9:00 Εγγραφή

9:00 – 9:05 Σύντομοι Χαιρετισμοί από Καθηγητή Σωφρόνη Κληρίδης (Καθηγητής Οικονομικών και Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρο) και Δρ. Άδωνη Πηγασίου (Ακαδημαϊκός Διευθυντής στο EIMF)

9:05 – 9:20 ΕισαγωγικήΠαρέμβαση | Κος Μαρίνος Λαμπριανίδης (Κεντρική Τράπεζα Κύπρου)

9:20 – 10:00 Fault lines in Euro-Zone governance: overcoming history? | Καθηγητής Kevin Featherstone (LSE)

10:00 - 10:40 Navigating the Sustainability Disruption: Challenges and Opportunities | Καθηγητής Ιωάννης Ιωάννου (London Business School)

10:40 – 11:00 Διάλλειμα

11:00 – 11:40 The Reform of the European Bank Crisis Management and Deposit Insurance (CMDI) Framework | Καθηγητής Χρίστος Χατζηεμμανουήλ (Πανεπιστήμιο Πειραιά και LSE)

11:45 – 12:30 Cypriot Banks: Navigating Global Challenges and Future Prospects | Καθηγητής Ανδρέας Μιλιδώνης (Πανεπιστήμιο Κύπρου)

Συντονιστές της εκδήλωσης θα είναι οι Δρ. Tatiana Falcao (Εμπειρογνώμονας και Σύμβουλος σε θέματα φορολογίας) και Δρ. Άδωνης Πηγασίου (Ακαδημαϊκός Διευθυντής, European Institute of Management and Finance (EIMF).

Χορηγοί: Ελληνική Τράπεζα, MAP S.Platis, Quadprime

Χορηγός Επικοινωνίας: Πολίτης 107.6 και 97.6

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή ακολουθείστε την ιστοσελίδα https://eimf.eu/challenges-in-eurozones-integrated-banking-sector/

Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου.