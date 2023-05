Eurobank Κύπρου: Η επένδυση στην έρευνα και την καινοτόμο επιχειρηματικότητα αποδίδει

Δύο ερευνητικές ομάδες από ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου, οι οποίες έτυχαν στήριξης από το Cyprus Seeds, έχουν ήδη δημιουργήσει τις δικές τους νεοφυείς επιχειρήσεις

Την ανάδειξη σημαντικών, καινοτόμων νεοφυών κυπριακών επιχειρήσεων (startups) από ακαδημαϊκές ερευνητικές ομάδες στα Πανεπιστήμια και Κέντρα Αριστείας της Κύπρου, σηματοδοτεί η συμπλήρωση πέντε χρόνων στήριξης της μη κυβερνητικής πρωτοβουλίας, Cyprus Seeds, από την Eurobank Κύπρου.

Η Eurobank Κύπρου αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα των ESG παραγόντων για περιβαλλοντική βιωσιμότητα, κοινωνική υπευθυνότητα και εταιρική διακυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα την έρευνα και επιχειρηματική καινοτομία, υποστηρίζοντας το Cyprus Seeds από την πρώτη μέρα ίδρυσής του. Η σύμπραξη της Τράπεζας με το Cyprus Seeds έχει ενδυναμωθεί ακόμα περισσότερο τον τελευταίο χρόνο μετά από υπογραφή Συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ Cyprus Seeds και egg- enter go grow, του κορυφαίου επιταχυντή για startups στην Ελλάδα, που υποστηρίζεται από τη Eurobank Ελλάδας εδώ και δέκα χρόνια.

Το Cyprus Seeds είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που προσφέρει χορηγίες, καθοδήγηση (mentoring), κατάρτιση σε επιχειρηματικά εργαλεία, καθώς και δικτύωση στο εξωτερικό, με στόχο τη στήριξη της εμπορευματοποίησης, σε διεθνές επίπεδο, της υψηλού επιπέδου καινοτόμου επιστημονικής έρευνας που διεξάγεται στα πανεπιστήμια της Κύπρου.

Η επένδυση της Eurobank Κύπρου στην έρευνα και την καινοτομία αποδίδει πλέον καρπούς, καθώς σήμερα, δύο ερευνητικές ομάδες από ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου, οι οποίες έτυχαν στήριξης από το Cyprus Seeds, έχουν ήδη δημιουργήσει τις δικές τους νεοφυείς επιχειρήσεις με σημαντικές προοπτικές για το μέλλον και πολλαπλάσια οφέλη για τον χώρο της επιχειρηματικότητας, της έρευνας και καινοτομίας στη χώρα μας.

Οι εταιρείες

H πρώτη νεοφυής επιχείρηση, με την επωνυμία GYNETRONICS LTD, προέρχεται από την επιστημονική συνεργασία του Καθ. Βασίλη Τάνου της Womana LTD και του Καθ. Ιούλιου Γεωργίου του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η GYNETRONICS LTD αναπτύσσει μια καινοτόμα ιατρική συσκευή, η οποία διεξάγει το ηλεκτρομυογράφημα του εσωτερικού της μήτρας, σε μη εγκυμονούσες γυναίκες, σε αναλογία με το καρδιογράφημα για την καρδιά. Ο ηλεκτρομητρογράφος αναμένεται να βελτιώσει τη διάγνωση και τη θεραπεία των παθήσεων της μήτρας και να βοηθήσει ζευγάρια που αντιμετωπίζουν δυσκολίες γονιμότητας.

Η δεύτερη νεοφυής εταιρεία είναι η IQ3SOLAR LTD, αποτέλεσμα καινοτόμου προσπάθειας από ερευνητική ομάδα στο FOSS, το Κέντρο Έρευνας σε θέματα της ενέργειας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, η οποία έχει αναπτύξει ένα μη διεισδυτικό αισθητήρα που εντοπίζει πολύ γρήγορα πιθανή βλάβη σε Φωτοβολταικά Συστήματα. Η καινοτόμος τεχνολογία έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων, με θετικά επίσης αποτελέσματα για το περιβάλλον.

Πέραν της δημιουργίας των νεοφυών αυτών επιχειρήσεων , το Cyprus Seeds έχει στηρίξει επίσης το έργο ‘Gene therapy’, από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής, το οποίο έχει υπογράψει σύμβαση, σε μορφή Licensing Agreement, με αμερικανικές φαρμακευτικές εταιρείες για την ανάπτυξη γενετικών θεραπειών για διαφορετικούς τύπους απομυελινωτικών νευροπαθειών.

Πρόθεση της Eurobank Κύπρου είναι να συνεχίσει να στηρίζει πρωτοβουλίες όπως το Cyprus Seeds, που ενισχύουν την κυπριακή οικονομία και την βιώσιμη ανάπτυξη καθώς συμβάλλουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για εξειδικευμένο προσωπικό και επιστήμονες εντός Κύπρου και στον στόχο για στροφή στην καινοτόμο επιχειρηματικότητα. Επίσης ωθούν στην προσέλκυση επενδύσεων και παρέχουν ευφυείς και πρακτικές λύσεις σε ανάγκες της κοινωνίας, της οικονομίας και της αγοράς.