Συγχώνευση της ΑPP με τον αγγλικό όμιλο συμβουλευτικών υπηρεσιών FRP Advisory

Εκδήλωση επίσημης έναρξης συνεργασίας στην Κύπρο.

Πέραν των 150 κορυφαίων προσωπικοτήτων του κλάδου έδωσαν το παρώνν τους σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 11 Μαιου 2023, η οποία σηματοδότησε και την επίσημη έναρξη της FRP Advisory Cyprus. Η εν λόγω εκδήλωση διεξήχθη στα πλαίσια της πρόσφατης συνεργασίας μεταξυ των εταιρειών APP Advisory και FRP. Τον περασμένο Δεκέμβριο, η ΑPP Αdvisory Ltd, η οποία εδρεύει στην Κύπρο και δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, συγχωνεύθηκε με την Αγγλική εισηγμένη εταιρεία FRP ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την διεθνή και τοπική της τεχνογνωσία.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ηγετικά στελέχη και διακεκριμένες προσωπικότητες από διάφορους τομείς του κυπριακού επιχειρηματικού κόσμου, περιλαμβανομένων ανώτερων στελεχών κορυφαίων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, παρόχων υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης, του τομέα της ναυτιλίας ως επίσης και μελών του Κυπριακού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Παρόντες ήταν επίσης και τα ηγετικά στελέχη της FRP από την Αγγλία, Geoff Rowley (Chief Executive Officer), Jeremy French (Chief Operations Officer), Gavin Jones (Chief Financial Officer), Richard Sanfourche (Financial Advisory Partner), Chris Stevens (Restructuring Advisory Partner).

Το γραφείο της FRP Κύπρου, το οποίο εδρευει στην Λεμεσό, διευθύνεται από τους Συνεταίρους Αυγουστίνο Παπαθωμά και Χριστίνα Παπαθωμά, και πλαισιώνεται από ομάδα 14 ατόμων. Η FRP Κύπρου παρέχει ευρύ φάσμα υπηρεσιών, μεταξύ άλλων, Financial Advisory, Debt Advisory, Debt Restructuring και Restructuring Advisory σε πελάτες τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Αναφερόμενη στην εξαγορά της APP, η Χριστίνα Παπαθωμά ανέφερε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι με την ένταξη μας στην FRP. Έχουμε συνεργαστεί με την ομάδα τα τελευταία χρόνια και αυτή η εξέλιξη εδραιώνει τη εξαιρετική μας συνεργασία και για τις ευκαιρίες που αντιπροσωπεύει αυτή η νέα συνεργασία. Το γεγονός ότι μία αγγλική εισηγμένη εταιρεία ξεκινά την πρώτη διεθνή παρουσία της στην Κύπρο αναδεικνύει τις οικονομικές προοπτικές και δυνατότητες ανάπτυξης της Κυπριακής αγοράς. Η FRP Κύπρου βρίσκεται στην πλεονεκτική θέση να αξιοποιήσει την ευρεία τεχνογνωσία του ομίλου της FPR να ενισχύσει την ροσφορά στους πελάτες της διατηρώντας ταυτόχρονα το ίδιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών». Μέσω αυτής της συγχώνευσης, συνέχισε, «μας δίδεται η ευκαιρία να επεκτείνουμε το φάσμα των συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχει η APP προς τους πελάτες της στην Κύπρο, να κτίσουμε πάνω στην ισχυρή μας φήμη και να επεκτείνουμε τις γραμμές εξυπηρέτησης μας».

Η παρουσία της FRP Advisory Cyprus ενισχύει επίσης τη συνεργασία της FRP και το υφιστάμενο έργο του Ομίλου με τον παγκόσμιο συμβουλευτικό οργανισμό Eight International, παρέχοντας ευρήτερη υποστήριξη στους πελάτες της FRP σε διεθνή θέματα.

Over 150 industry figures gather to mark the launch of FRP’s first international office

Over 150 leading industry figures gathered last night at an event which marked the official launch of FRP Advisory Cyprus. Cyprus-based advisory group, APP has merged with FRP in December 2022 to strengthen the firm’s international and local expertise, with the event celebrating the recent partnership.

Guests featured prominent figures in the Cypriot business community from a range of industries. This included senior executives from leading financial institutions, healthcare providers, the shipping sector, and members of the Cyprus Chamber of Commerce. The Cyprus team were joined by FRP’s senior leadership team - Geoff Rowley, Chief Executive Officer, Jeremy French, Chief Operations Officer, Gavin Jones, Chief Financial Officer, and Richard Sanfourche, Financial Advisory Partner.

The office, located in Limassol, Cyprus, is led by Partners Augoustinos Papathomas and Christina Papathomas, alongside their team of 14 colleagues. FRP Cyprus provides a range of services including Financial Advisory, Debt Advisory, Debt Restructuring and Restructuring Advisory to clients across Cyprus and internationally.

Speaking about the acquisition, Christina said: “We’re thrilled to have joined FRP. We have worked with the team for the last few years, and this cements what has been a fantastic working relationship. We are genuinely excited by the opportunities this new partnership represents and look forward to building on what has been a very successful track record. The fact that a large UK listed entity has now its first international presence in Cyprus highlights the economic prospects and growth potential of the Cyprus market. FRP Cyprus will be uniquely positioned to leverage the broad expertise of FRP Advisory to enhance its client offering while maintaining the same high standard of service through our shared vision. This merger, provides us with the opportunity to expand the range of advisory services provided by APP to our clients in Cyprus, build on our strong reputation, and expand our service lines.”

The presence of FRP Advisory Cyprus further strengthens the collaboration and existing work of the Group with global advisory organisation Eight International, in better supporting FRP’s clients on international matters.