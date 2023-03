Γιατί δεν σώθηκαν και οι Κύπριοι καταθέτες το 2013;

Το bail in μπορούσε να αποφευχθεί; Εκ των υστέρων μπορούμε να πούμε ναι. Αλλά όλα έγιναν λάθος, με πρώτο λάθος την απαξίωση του ELA στα μάτια της κοινής γνώμης.

Ο τρόπος με τον οποίο οι αμερικανικές αρχές χειρίζονται τη νέα τραπεζική κρίση σώζοντας όλους τους καταθέτες -και τους μη ασφαλισμένους- προκαλεί εύλογα συνειρμούς με την κυπριακή τραπεζική κρίση, με το τι έγινε πριν ακριβώς δέκα χρόνια.

Γιατί η ΕΚΤ δεν χειρίστηκε διαφορετικά την κρίση στην Κύπρο, ανέφερε μήνυμα ακροατή στην εκπομπή «Show me the money» του Πολίτη 107,6 & 97,6. Κατ' αρχάς το «κούρεμα» ήταν πολιτική απόφαση των κρατών μελών της ευρωζώνης. Είχε προαποφασιστεί ότι οι φορολογούμενοι δεν θα χρηματοδότουσαν πλέον τραπεζικές διασώσεις. Δεν θα εστιάσω στο πώς φτάσαμε τελικά στην κυπριακή εξαίρεση του bail in (δεν εφαρμόστηκε ούτε στην περίπτωση του Συνεργατισμού) και στις διαφορές με την τρέχουσα κρίση στις ΗΠΑ (είναι αρκετές), αλλά στον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ επιχειρούν να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη των καταθετών.

Αυτό που κάνουν οι ΗΠΑ, με τη δημιουργία ενός νέου εργαλείου παροχής ρευστότητας εμείς το είχαμε! Ηταν o ELA (Emergency Liquidity Assistance), ένα εργαλείο που δημιουργήθηκε -και υπάρχει- για να διασφαλίσει ότι αν μια τράπεζα στην ευρωζώνη αντιμετωπίσει προβλήματα ρευστότητας οι καταθέτες δεν θα χάσουν τα χρήματά τους. Καμία τράπεζα στον κόσμο δεν έχει άμεσα διαθέσιμες τις καταθέσεις των πελατών της, αλλά όλες έχουν περιουσιακά στοιχεία (δάνεια, ακίνητα, ομόλογα) που καλύπτουν την υποχρέωση. Στην Ιρλανδία και την Ελλάδα η παροχή ρευστότητας μέσω ELA απέτρεψε την άτακτη εκροή καταθέσεων. Στην Κύπρο ο ELA δαιμονοποίηθηκε και αντί η χρήση του από τη Λαϊκή Τράπεζα να φέρει ηρεμία στους καταθέτες δίνοντας χρόνο για μια λύση χωρίς «κουρέματα», έφερε πανικό. Κάθε αναφορά στον ELA προκαλούσε νέο κύμα εκροών καταθέσεων.

Για την τραπεζική κρίση του 2013 έχουν γραφτεί πολλά. Είναι γνωστό ότι από άλλου ξεκινήσαμε -το μνημονιακό πρόγραμμα στην αρχική του μορφή τον Αύγουστο του 2012 δεν προέβλεπε κούρεμα- και άλλου καταλήξαμε υπό το βάρος κυρίως των εκροών καταθέσεων. Καμία τράπεζα δεν κλείνει άμεσα αν έχει κεφαλαιακό έλλειμμα, αλλά κλείνει άμεσα αν δεν μπορεί να καλύψει τους καταθέτες της. Αν θέλουμε να βρούμε πώς ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για το «κούρεμα», πρέπει να στραφούμε στη δαιμονοποίηση του ΕLA. Οι εμπνευστές της αντιστροφής της πραγματικότητας για τον έκτακτο μηχανισμό παροχής ρευστότητας της ευρωζώνης είναι οι πρώτοι που άνοιξαν την πόρτα για το «κούρεμα». Το bail in μπορούσε να αποφευχθεί; Εκ των υστέρων μπορούμε να πούμε ναι. Αλλά όλα έγιναν λάθος, με πρώτο λάθος την απαξίωση του ELA στα μάτια της κοινής γνώμης.