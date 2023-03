Move On οr Move Up

Ο ACCA με την στήριξη του ΣΕΛΚ, διοργανώνει το event Καριέρας και Επαγγελματικού Networking «MOVE ON OR MOVE UP» στις 14 Μαρτίου, στο ξενοδοχείο Κλεοπάτρα της Λευκωσίας.

Ο ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) – ο μεγαλύτερος παγκόσμιος οργανισμός επαγγελματιών λογιστών – στα πλαίσια της διαχρονικής στήριξης που προσφέρει στα μέλη και στους φοιτητές του, διοργανώνει, με την στήριξη του ΣΕΛΚ (Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου), το ιδιαίτερο event Καριέρας και Επαγγελματικού Networking "MOVE ON OR MOVE UP" στις 14 Μαρτίου, 17:30 έως 21:00, στο ξενοδοχείο Κλεοπάτρα της Λευκωσίας.

Στο event έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν φοιτητές του κλάδου Χρηματοοικονομικών, Λογιστικής, Οικονομικών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων των Χρηματοοικονομικών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στους συμμετέχοντες φοιτητές θα δοθεί η ανεπανάληπτη ευκαιρία να διεκδικήσουν (μέσω κλήρωσης) 5 ACCA Υποτροφίες, για να οικοδομήσουν το λαμπρό τους μέλλον, έχοντας την πιστοποίηση του μεγαλύτερου και παγκόσμιου οργανισμού του λογιστικού κλάδου!

Οι Υποτροφίες μαθημάτων ACCA θα παραδίδονται από τα εκπαιδευτικά κέντρα Cyprus College (SPS), Globaltraining Cyprus, Pantelis Stylianides, UCLAN IPS και GTC Professional Studies.

Κατά τη διάρκεια του "MOVE ON OR MOVE UP", οι συμμετέχοντες φοιτητές θα έχουν παράλληλα την ευκαιρία να συζητήσουν για το μέλλον τους και να κάνουν networking με καταξιωμένους εργοδότες του κλάδου, που θα παρευρίσκονται εκεί καθ’ όλη την εκδήλωση.

Οι φοιτητές καλούνται να φέρουν μαζί τους, σε εκτυπωμένη μορφή, αρκετά αντίγραφα των βιογραφικών τους σημειωμάτων (CVs), προκειμένου να τα μοιραστούν με τους καταξιωμένους εργοδότες που θα παραστούν. Οι επαφές που θα γίνουν κατά την διάρκεια του "MOVE ON OR MOVE UP" θα αποτελέσουν για όλους τους συμμετέχοντες, φοιτητές και εργοδότες μία ανεπανάληπτη ευκαιρία σύναψης συνεργασιών με πολλαπλά οφέλη.

Την ολοκλήρωση του event, θα ακολουθήσει δεξίωση!

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ΔΩΡΕAN μέσω του accaglobal.eventbrite.com!