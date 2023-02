Προειδοποίηση της Κεντρικής Τράπεζας για την τουρκική «τράπεζα» στη Λάρνακα

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου («ΚΤΚ») ενημερώνει το κοινό, τις επιχειρήσεις και, ειδικότερα, τους καταθέτες ότι η οντότητα με την ονομασία «TURKISH INTERNATIONAL INVESTMENT BANK», στην οποία γίνεται αναφορά σε ιστοσελίδα, δεν κατέχει άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος από την ΚΤΚ, ούτε άδεια λειτουργίας Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Κυπριακή Δημοκρατία, δυνάμει των διατάξεων των περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων.

O "Π" σε πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ του την Παρασκευή αποκάλυψε τη διαδικτυακή παρουσία της «TURKISH INTERNATIONAL INVESTMENT BANK» και την ύπαρξη γραφείου αντιπροσωπείας στην Λάρνακα.

Σχετικά άρθρα

Fake τουρκική «τράπεζα» στη Λάρνακα

Η ΚΤΚ σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι "για την εν λόγω οντότητα, η ΚΤΚ είχε προβεί και στο παρελθόν σε διαβήματα προς τις αστυνομικές αρχές, που είχαν ως αποτέλεσμα τη διαγραφή της παράνομης ιστοσελίδας της".

Η ΚΤΚ προτρέπει το κοινό, τις επιχειρήσεις και τους καταθέτες, όπως προτού επικοινωνήσουν με άγνωστα στο ευρύ κοινό πιστωτικά ιδρύματα ή Γραφεία Αντιπροσωπείας πιστωτικών ιδρυμάτων, να ανατρέχουν στο διαδικτυακό της χώρο και συγκεκριμένα:

(i) στο Μητρώο Πιστωτικών Ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Κύπρο και

(ii) στο Μητρώο Γραφείων Αντιπροσωπείας στη Δημοκρατία (Central Bank of Cyprus - Establishment of Representative Offices in Cyprus by banks established in other countries)

για να βεβαιώνονται ως προς τα πιστωτικά ιδρύματα και τα Γραφεία Αντιπροσωπείας που λειτουργούν νόμιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία.