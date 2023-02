Το πληθυσμιακό μπουμ προκαλεί ράλι στις τιμές

Η μαζική άφιξη προσφύγων λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και εργαζομένων από το εξωτερικό στηρίζει την ανάπτυξη της οικονομίας, αλλά λόγω της αδυναμίας της προσφοράς να καλύψει την αυξημένη ζήτηση, ωθούνται προς τα πάνω οι τιμές σε ένα περιβάλλον πληθωριστικών πιέσεων (που αυξάνει το κατασκευαστικό κόστος) και αυξημένου κόστους δανεισμού

Μια πόλη στο μέγεθος της Λάρνακας έχει προστεθεί στον πληθυσμό της Κύπρου τον τελευταίο χρόνο, επηρεάζοντας άμεσα την εγχώρια αγορά οικιστικών ακινήτων, καθιστώντας δυσχερέστερη την αναζήτηση στέγης. Η μαζική άφιξη προσφύγων λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και εργαζομένων από το εξωτερικό στηρίζει την ανάπτυξη της οικονομίας, αλλά λόγω της αδυναμίας της προσφοράς να καλύψει την αυξημένη ζήτηση, οι τιμές ωθούνται προς τα πάνω σε ένα περιβάλλον πληθωριστικών πιέσεων (που αυξάνει το κατασκευαστικό κόστος) και αυξημένου κόστους δανεισμού.







Ο Παύλος Λοΐζου, διευθύνων σύμβουλος της Ask WiRE, σχολιάζοντας στην εκπομπή «Show me the money» του «Πολίτη 107,6 & 97,6» τα...