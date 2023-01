Πιστεύει στο μέλλον της Ελληνικής Τράπεζας, δηλώνει η Wargaming

«Δεν έχουμε σχεδόν καθόλου χρέος και μηδέν δανεισμό. Έχουμε αποθέματα τα οποία συσσωρεύσαμε συν τω χρόνω με προσεκτικό σχεδιασμό».

Πιστεύει στο μέλλον της Ελληνικής Τράπεζας και παραμένει ως μεγαλομέτοχος, δηλώνει η Wargaming, ο κολοσσός που δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής και διάθεσης διαδικτυακών παιγνιδιών με έδρα την Κύπρο, με τον οικονομικό διευθυντή Άντριου Τίνι να σημειώνει ότι «ο σκοπός της επένδυσης στην Ελληνική στην αρχή για να στηρίξουμε τη κυπριακή οικονομία έχει οδηγήσει σε μια πολύ πιο υγιή τράπεζα, η οποία θα μπορεί να στηρίξει το περιβάλλον στο οποίο εργαζόμαστε».

Πρόσφατα η Wargaming προχώρησε στην πώληση μεριδίου 13,41% στο μετοχικό κεφάλαιο της Ελληνικής Τράπεζας στην Eurobank, έναντι τιμήματος €70 εκατομμυρίων. Ωστόσο, η εταιρεία δηλώνει ότι θα παραμείνει στην τράπεζα ως ο τέταρτος μεγαλύτερος μέτοχος με 6,8% του μετοχικού κεφαλαίου (κατόπιν ολοκλήρωσης των εποπτικών εγκρίσεων).

Ο οικονομικός διευθυντής της Wargaming, Άντριου Τίνι τόνισε πως η πώληση μέρους του μεριδίου της εταιρείας στην Ελληνική, δεν σχετίζεται με τις προκλήσεις που προέκυψαν από την έξοδο της εταιρείας από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, στο τέλος Μαρτίου του 2022, λίγο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και η οποία, είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια κοντά στο ένα τρίτο των εσόδων της εταιρείας.

«Δεν έχουμε σχεδόν καθόλου χρέος και μηδέν δανεισμό. Έχουμε αποθέματα τα οποία συσσωρεύσαμε συν τω χρόνω με προσεκτικό σχεδιασμό», ανέφερε ο κ. Τίνι στην πρώτη συνέντευξη Τύπου που έδωσε η εταιρεία.

«Η απόφασή μας σε σχέση με την Ελληνική κατ’ ουδένα λόγο σχετίζεται με την ανάγκη για ρευστότητα», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι ήταν θέμα κατάλληλης χρονικής στιγμής.

Όπως είπε, στην πραγματικότητα, «ο σκοπός της επένδυσης στην Ελληνική στην αρχή για να στηρίξουμε τη κυπριακή οικονομία έχει οδηγήσει σε μια πολύ πιο υγιή τράπεζα, η οποία θα μπορεί να στηρίξει το περιβάλλον στο οποίο εργαζόμαστε».

«Αν δεν είχαμε εμπιστοσύνη, θα εξερχόμασταν από την τράπεζα και αυτό δεν ήταν η πρόθεσή μας», πρόσθεσε.

Ο κ. Τίνι είπε πως ύστερα από κάποιες κινήσεις αναδιάρθρωσης της εταιρείας μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Wargaming θα είναι κερδοφόρα. Όπως είπε, τα ετήσια έσοδα της εταιρείας από τις εργασίες της που εκτείνονται στο παγκόσμιο ανέρχονται κατά μέσο όρο στα περίπου €700 εκατομμύρια.

Η συνολική επένδυση της Wargaming στην Ελληνική ανέρχεται στα €129 εκατ. Η εταιρεία συμμετείχε στην αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας το 2013, αφού η Ελληνική, εν μέσω της τότε οικονομικής κρίσης, ήταν η μόνη τράπεζα στην Κύπρο που κάλυψε τις κεφαλαιακές της ανάγκες από τον ιδιωτικό τομέα, χωρίς κρατική στήριξη ή και κούρεμα καταθέσεων. Στην πρώτη αύξηση κεφαλαίου το 2013, η Wargaming συμμετείχε με €40 εκατ., ενώ ακολούθησαν άλλες δύο επενδύσεις με €63 εκατ. και €29 εκατ. το 2014 και το 2019 αντίστοιχα.

Από την πλευρά της, η Μαριάνα Παντελίδου, Διευθύντρια του γραφείου του Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας (Chief of Staff of the CEO) είπε πως ο λόγος της συναλλαγής ήταν διττός. Πρώτον η εταιρεία ήθελε να συγκεντρωθεί στις βασικές της εργασίες, που είναι η παραγωγή ηλεκτρονικών παιγνιδιών και δεύτερο διότι ο κυπριακός τραπεζικός τομέας είχε γίνει πιο ελκυστικός σε διεθνείς επενδυτές, στον απόηχο και της πρότασης από το αμερικανικό ταμείο Lone Star για απόκτηση μεριδίου στην Τράπεζα Κύπρου.

«Ταυτόχρονα εσκεμμένα αποφασίσαμε να μην πωλήσουμε όλο το μερίδιο διότι πιστεύουμε στο μέλλον της τράπεζας», πρόσθεσε.

Η κ. Παντελίδου, η οποία παραμένει στο ΔΣ της Ελληνικής εκ μέρους της Wargaming, μέχρι την έγκριση του διορισμού του Χριστόδουλου Χατζησταυρή, τόνισε πως η εταιρεία αποφάσισε να πωλήσει το μερίδιο της σε ένα «αξιόπιστο επενδυτή και όχι σε ένα ευκαιριακό ταμείο». «Πωλήσαμε (το μερίδιο) στην Eurobank, έναν αξιόπιστο αντισυμβαλλόμενο, ο οποίος μπορεί να προσφέρει αξία στην τράπεζα», είπε.

Στο €1 δισ. η συνεισφορά της Wargaming στην κυπριακή οικονομία

Με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν κατά τη συνέντευξη Τύπου, εκτιμάται ότι από το 2012 η συνολική συνεισφορά της εταιρείας ανήλθε στο €1 δισεκατομμύριο, μέσω άμεσων φόρων, ΦΠΑ, συνεισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθαρές πληρωμές μισθών σε απασχολούμενους στην Κύπρο, επενδύσεις σε ακίνητα, αγορά εγχώριων υπηρεσιών και την επένδυση στην Ελληνική Τράπεζα.

«Είμαστε περήφανοι που βρισκόμαστε στην Κύπρο», είπε ο κ. Τίνι.

Σύμφωνα με τον Βαλεντίνο Πολυκάρπου, Γενικό Διευθυντή της Wargaming, η εταιρεία εργοδοτεί στην Κύπρο 425 υπαλλήλους από 19 διαφορετικές εθνικότητες, εκ των οποίων το ένα τρίτο είναι Κύπριοι. Παγκοσμίως η εταιρεία εργοδοτεί περίπου 3.000 άτομα. Από το 2012 δημιουργήθηκαν συνολικά 800 θέσεις εργασίας, ενώ 177 νέες θέσεις δημιουργήθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια. Όπως είπε ο κ. Πολυκάρπου στην Κύπρο δεν είναι μόνο διοικητικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες αλλά και μηχανολόγοι λογισμικών, προγραμματιστές παιγνιδιών, ενώ στην μονάδα έρευνας και ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης συμμετέχουν και νεαροί Κύπριοι που προτάθηκαν από πανεπιστήμια.

Όπως είπε, η Wargaming είναι πρεσβευτής για την Κύπρο στο χώρο της τεχνολογίας και των διαδικτυακών παιγνιδιών, ένας τομέας που σε συνδυασμό με τον ευρύτερο τομέα της τεχνολογίας παρουσιάζει ραγδαία ανάπτυξη στην Κύπρο, αφού η συνεισφορά του τομέα στην οικονομία υπολογίζεται να ξεπερνά το 12% του ΑΕΠ το 2022.