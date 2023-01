Πιλοτικά τουριστικά καταλύματα σε Κύπρο, Ελλάδα και Μάλτα μείωσαν την κατανάλωση πλαστικών μιας χρήσης, λέει ο ΠΑΣΥΞΕ

Σύμφωνα με τον ΠΑΣΥΞΕ, το έργο είχε τρία κύρια παραδοτέα: ένα εργαλείο λήψης αποφάσεων (DST), προσαρμοσμένα σχέδια δράσης και οδηγό βέλτιστων πρακτικών.

Πιλοτικά τουριστικά καταλύματα στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα κατάφεραν με επιτυχία να μειώσουν την κατανάλωση και την απόρριψη πλαστικών μιας χρήσης μέσω του έργου SUPMed, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων.

Από τον Ιούλιο του 2020, εταίροι από την Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα συνεργάστηκαν στο πλαίσιο του έργου με τίτλο "Μείωση της κατανάλωσης και της απόρριψης πλαστικών μιας χρήσης στην τουριστική βιομηχανία στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα", γνωστό και ως "SUPMed". Το έργο παρείχε καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις για τις τουριστικές εγκαταστάσεις, ώστε να προβούν εύκολα στη μείωση της κατανάλωσης, της απόρριψης και των επιπτώσεων από τη χρήση των πλαστικών μιας χρήσης (SUP) στον τουριστικό τομέα στις τρεις αυτές περιοχές, σύμφωνα με την οδηγία 2019/904 της ΕΕ (για τη μείωση των επιπτώσεων των πλαστικών προϊόντων).

Οι λύσεις αυτές εφαρμόστηκαν από τα δέκα τουριστικά καταλύματα στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα μέσω ενός πιλοτικού προγράμματος. "Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων συστάσεων και τη συνολική επιτυχία του έργου", αναφέρει ο ΠΑΣΥΞΕ, σημειώνοντας ότι η μεθοδολογία, η συνεισφορά των πιλοτικών τουριστικών εγκαταστάσεων, ο αντίκτυπος των πλαστικών μιας χρήσης στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία και άλλες σχετικές πληροφορίες παρέχονται στον Οδηγό Βέλτιστων Πρακτικών.

"Τα τουριστικά καταλύματα σε όλη την Ευρώπη μπορούν να επωφεληθούν από τα αποτελέσματα και τα παραδοτέα του έργου, βοηθώντας τα να μειώσουν την κατανάλωση και την απόρριψη των πλαστικών μιας χρήσης, και καθοδηγώντας τη μετάβαση τους προς ένα πιο περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο διαχείρισης", σημειώνει στην ανακοίνωσή του ο ΠΑΣΥΞΕ. Επιπλέον, αναφέρει ότι το έργο θα βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι η λειτουργία τους συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που περιγράφονται στη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τη χρήση των πλαστικών μιας χρήσης (SUP).

Το έργο θα διαρκέσει μέχρι τον Ιούνιο του 2023 με συνολικό προϋπολογισμό €1.279.405 και χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω των EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation. Οι έξι εταίροι που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου είναι η Aspon Consulting Ltd ως επικεφαλής εταίρος, η Cellock Ltd και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων από την Κύπρο, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου και η Anelixis Development Consultants S.S.A. από την Ελλάδα και η AIS Environment από τη Μάλτα.

Με την υλοποίηση του έργου, οι εταίροι θα υποστηρίξουν παράκτια τουριστικά καταλύματα στην Κύπρο, στη Μάλτα και στην Ελλάδα (Κρήτη) μέσω πιλοτικών εφαρμογών για τη μετάβαση σε βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα. Το μοντέλα αυτά θα εντοπίσουν και θα αντικαταστήσουν τα πλαστικά μιας χρήσης που χρησιμοποιούνται περισσότερο σε κάθε τουριστικό κατάλυμα που συμμετέχει, με φιλικότερες προς το περιβάλλον, άμεσα διαθέσιμες και προσιτές εναλλακτικές λύσεις.

Τα 10 τουριστικά καταλύματα – ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο πιλοτικό δείγμα του έργου ανά περιοχή είναι το GrandResort, το Atlantica Mare Village Ayia Napa, το Radisson Blue Hotel και το The Royal Apollonia στην Κύπρο, το Elounda Palm Hotel & Suites, Infinity Blue Boutique Hotel & Spa και Paralos Lifestyle Beach στην Κρήτη και το Hilton Malta, το 1926 Hotel & Spa και το Mellieha Holiday Centre στη Μάλτα.