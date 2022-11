Η Κίνα βάζει φρένο σε διαφημίσεις από διεθνείς αστέρες και influencers

Σε μια προσπάθεια να σταματήσει να επηρεάζεται το ευρύ καταναλωτικό κοινό

Φρένο στις διαφημίσεις συγκεκριμένων κατηγοριών προϊόντων από διασημότητες της τηλεόρασης και του κινηματογράφου καθώς και από περσόνες του διαδικτύου (“influencers”) βάζει τώρα η κινεζική κυβέρνηση. Σε μια προσπάθεια να σταματήσει να επηρεάζεται το ευρύ καταναλωτικό κοινό από τέτοια άτομα με αυξημένη επιρροή, η απαγόρευση αφορά επιπλέον «διάσημους» και «διάσημες» που έχουν καταδικαστεί και για παράνομες δραστηριότητες, από φοροδιαφυγή μέχρι απάτη, επίθεση και χρήση ναρκωτικών.

Με βάση τους νέους κανονισμούς του Πεκίνου, «celebrities» (αστέρες) και «influencers» του διαδικτύου δεν θα επιτρέπεται από εδώ και στο εξής να διαφημίζουν άμεσα ή έμμεσα προϊόντα υγείας, ιατρικά μηχανήματα ή άλλες συσκευές, προϊόντα καπνού, ιδιωτική εκπαίδευση (φροντιστήρια και άλλα προγράμματα ιδιωτικών σχολείων) ή χρηματοπιστωτικά προϊόντα.

Τις σχετικές οδηγίες ανακοίνωσε η κορυφαία ρυθμιστική αρχή αγοράς της Κίνας Πεκίνου, η επονομαζόμενη Κρατική Διοίκηση για τη Ρύθμιση της Αγοράς, μαζί με έξι άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με το ανακοινωθέν, «οι διασημότητες θα πρέπει να ασκούν συνειδητά τις σοσιαλιστικές βασικές αξίες στις διαφημιστικές τους δραστηριότητες». Επίσης αναφέρεται ότι «οι δραστηριότητες πρέπει να συμμορφώνονται με τα κοινωνικά ήθη και τις παραδοσιακές αρετές».

Από τα τέλη του 2020 ο πρόεδρος της χώρας Σι Τζινπίνγκ έχει πρωτοστατήσει σε ευρεία καταστολή πολλών δραστηριοτήτων εταιρειών της Κίνας. Σε αυτές περιλαμβάνονται και πολλές εταιρείες του κλάδου της τεχνολογίας και της ψυχαγωγίας, καθώς και πλούσιων επιχειρηματιών που συνήθιζαν να προβάλλουν πολύ τους εαυτούς τους. Τα νέα αυτά μέτρα για διασημότητες και influencers ανακοινώθηκαν καθώς ο πρόεδρος της Κίνας εντείνει την προσπάθειά του να μεταρρυθμίσει τις κοινωνικές αξίες και την κουλτούρα της νεολαίας στην πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου, υπό τη σημαία της πολιτικής «κοινής ευημερίας», όπως έχει ονομαστεί.

Αποκλείονται και οι παραβάτες του Νόμου

Σύμφωνα με την εφημερίδα ταμπλόιντ Global Times, δεν θα μπορούν να διαφημίζουν τέτοια και άλλα προϊόντα επίσης διασημότητες που έχουν υποπέσει σε παράνομες πράξεις και συμπεριφορές. Σε αυτές περιλαμβάνεται ο εθισμός στα ναρκωτικά, ο τζόγος, η οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, η άσεμνη επίθεση, η φοροδιαφυγή και η απάτη. Η Global Times, η οποία λειτουργεί υπό την αιγίδα της βασικής της εφημερίδας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, της People’s Daily, αναφέρει ότι οι νέες κατευθυντήριες γραμμές αποφασίστηκαν μετά το χάος από διαφημίσεις διασημοτήτων για προϊόντα και υπηρεσίες που επηρεάζουν το ευρύ κοινό.

«Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές αποτελούν δημόσια προειδοποίηση για τα περιστατικά που αφορούν διαφημίσεις διασημοτήτων τα τελευταία χρόνια. Αυτό θα βοηθήσει να αντιμετωπιστεί το χάος στις διαφημίσεις αυτές και στο να συνειδητοποιήσουν οι διασημότητες ότι η πολιτιστική τους εικόνα συνδέεται με την αντίληψη του κοινού», είπε στους Global Times ο Ταν Φέι, ένας από τους σημαντικότερους κριτικούς κινηματογράφου και διαμορφωτές της κοινής γνώμης στην Κίνα, σύμφωνα με το περιοδικό Fortune. «Οι εταιρείες και οι διασημότητες δεν πρέπει να δίνουν προσοχή μόνο στα οικονομικά οφέλη αλλά και στα κοινωνικά οφέλη και την κοινωνική ευθύνη», είπε ακόμη.

Αστέρες σε μπελάδες

Όπως σχολιάζει το Fortune η Κίνα, όπως και χώρες της Δύσης. θέλει να αντιμετωπίσει ανάρμοστες συμπεριφορές και σκάνδαλα από διασημότητες ώστε αυτές να μην αποτελούν παράδειγμα για τον υπόλοιπο κόσμο. Πρόσφατο παράδειγμα είναι ο αστέρας του κινηματογράφου στην Κίνα, Kris Wu, ο οποίος έπαιξε σε πολλές πετυχημένες ταινίες συμπεριλαμβανομένων των Mr. Six και Journey to the West: The Demons Strike Back, καθώς και στην ταινία του Χόλιγουντ XXX: Return of Xander Cage. Ο Wu έχασε όλες τις συνεργασίες του με εταιρείες όταν συνελήφθη τον Αύγουστο του 2021 από την αστυνομία του Πεκίνου ως ύποπτος για βιασμό, αναφέρει το αμερικανικό περιοδικό. Άλλο παράδειγμα είναι ο κωμικός Li Dan, ο οποίος δέχτηκε πρόστιμο 870.000 γιουάν (134.350 δολαρίων) για διαφήμιση η οποία θεωρήθηκε σεξιστική, σε συνεργασία με την εταιρεία εσωρούχων Ubras με έδρα το Πεκίνο, αναφέρει ακόμη το Fortune.

