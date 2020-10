0 SHARES Share Tweet Linkedin

Tο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοίνωσε 3 Νέα Σχέδια Παροχής Κινήτρων για Εργοδότηση Ανέργων.

Πρόκειται για:

1. Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εργοδότηση Ανέργων

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/All/267389C97891DFF1C22586090043DC7C

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται στα δέκα επτά εκατομμύρια ευρώ (€17.000.000).

Η χορηγία θα παραχωρείται μόνο για τους πρώτους δέκα (10) μήνες απασχόλησης και με υποχρέωση του εργοδότη για διατήρηση της εργοδότησης του απασχολούμενου για δύο (2) πρόσθετους μήνες χωρίς επιχορήγηση.Με βάση τη μονάδα κόστους η μέγιστη δυνατή επιχορήγηση για τους 10 μήνες συν 2 μήνες χωρίς επιχορήγηση (δηλαδή 179 εργάσιμες ημέρες ανέρχεται σε €8.600,00 (και κατ’ επέκταση σε €860 ανά μήνα).

Για να είναι δυνατή η ένταξη στο Σχέδιο οι εργοδότες που υποβάλλουν αίτηση πρέπει να πληρούν τις ακόλουθεςπροϋποθέσεις:

1) Δεν μπορούν να επιχορηγούνται για το ίδιο άτομο, την ίδια χρονική περίοδο, το ίδιο είδος δαπάνης (π.χ. μισθός) από διαφορετικούς φορείς/ταμεία.

2) Θα δεσμευτούν ότι δεν θα μειώσουν το προσωπικό της επιχείρησης τους στο ίδιο επάγγελμα για το οποίο προσλαμβάνεται το άτομο που εντάσσεται στο Σχέδιο για την περίοδο της Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης (για την περίοδο 1η Μαρτίου 2020 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2020 ισχύει το σημείο 5 πιο κάτω).

Η τυχόν μείωση του προσωπικού κατά την περίοδο συμμετοχής στο σχέδιο δεν δικαιολογείται, εκτός και αν η θέση ή οι θέσεις εργασίας έμειναν κενές ύστερα από εθελοντική αποχώρηση, συνταξιοδότηση λόγω ηλικίας, ή νόμιμη απόλυση για λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 5 του περί Τερματισμού Απασχόλησης Νόμου του 1967 (Ν.24/1967) όπως έχει τροποποιηθεί (http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/1967_1_24/ ) εξαιρουμένου του Άρθρου 5(β) για την περίοδο από 1η Μαρτίου 2020 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020.

3) Οι ενισχύσεις προς μεμονωμένους καταναλωτές (π.χ. νοικοκυριά) με βάση το άρθρο 107 (2) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ε.Ε συμβιβάζονται με την κοινή αγορά, δηλαδή εξαιρούνται από το πεδίο ισχύος των κανόνων των κρατικών ενισχύσεων.

4) Ο εργοδότηςθα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι η εταιρεία του ασκεί οικονομική δραστηριότητα.5)Ναμην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε υπάλληλος από την 1η Μαρτίου 2020 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020, εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως. Νοείται ότι οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να απολύουν εργαζομένους για οικονομικούς λόγους κατά το ανωτέρω διάστημα

2. Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εργασιακή Αποκατάσταση Αποφυλακισθέντων http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/All/252C47CC41CC083DC22586090044BE68

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ενθάρρυνση εργοδοτών για πρόσληψη ατόμων που αφέθηκαν ελεύθεροιαπό τις Κεντρικές Φυλακές της Κυπριακής Δημοκρατίας, εγγεγραμμένα ως κανονικοί άνεργοι στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) πριν την ημερομηνία πρόσληψής και περιλαμβάνεται στα μέτρα των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης που προωθεί η Κυβέρνηση για καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ειδικότερα όσον αφορά την ενεργό ένταξηευπαθών ομάδων του πληθυσμού στην αγορά εργασίας. Για τον υπολογισμό του ύψους της χορηγίας θα ακολουθείται η μέθοδος των απλουστευμένων μορφών κόστους. Η μονάδα κόστους για τοσυγκεκριμένο Σχέδιο Χορηγιών, καθορίστηκε στα €48/εργάσιμη ημέρα και αντιστοιχεί στο ύψος της χορηγίας που θα λαμβάνει ο κάθε δικαιούχος για κάθε εργάσιμη μέρα που θα συμπληρώνει ο επωφελούμενος, ανεξαρτήτως του πραγματικού μισθολογικού κόστους που επιβαρύνεται ο εργοδότης/δικαιούχος. Η χορηγία θα παραχωρείται για εικοσιτέσσερις (24) μήνες απασχόλησης . Με βάση τη μονάδα κόστους η μέγιστη δυνατήεπιχορήγηση για τους 24 μήνες ανέρχεται σε €20.640,00 και κατ’ επέκταση σε €860 ανά μήνα.Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της παρούσας πρόσκλησης είναι τέσσερα εκατομμύρια ευρώ (€4.000.000).

3. Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Νέων Ηλικίας 15 μέχρι 29 ετών που βρίσκονται εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης (Not in Education, Employment or Training – NEETs»)

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/All/AE26A6FEAC5A5B67C2258609004477C0

Το Σχέδιο στοχεύει στην παροχή ενισχύσεων-χορηγιών σε επιχειρήσειςγια διευκόλυνση της πρόσληψης ατόμων που ανήκουν στην ομάδα στόχου, όπως αυτή ορίζεται στο Σχέδιο, Νέοι ηλικίας από 15 –μέχρι 29 ετών (29 ετών και 364 ημερών) οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και είναι εγγεγραμμένοι στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο.Για τον υπολογισμό του ύψους της χορηγίας θα ακολουθείται η μέθοδος των απλουστευμένων μορφών κόστους. Η μονάδα κόστους για το συγκεκριμένο Σχέδιο Χορηγιών, καθορίστηκε στα €48/εργάσιμη ημέρα και αντιστοιχεί στο ύψος της χορηγίας που θα λαμβάνει ο κάθε δικαιούχος για κάθε εργάσιμη μέρα που θα συμπληρώνει ο επωφελούμενος, ανεξαρτήτως του πραγματικού μισθολογικού κόστους που επιβαρύνεται ο εργοδότης/δικαιούχος. Το Σχέδιο προνοεί απασχόληση του ανέργου για δέκα μήνες (10) μήνες με υποχρέωση του εργοδότη για πρόσθετη εργοδότηση τουεργοδοτουμένου για δύο (2) μήνες χωρίς επιχορήγηση.Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της παρούσας πρόσκλησης είναι δέκαεκατομμύριαευρώ (€10.000.000)

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από σήμερα 23/10/2020 μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου ή ανακοίνωσης για λήξη του κάθε Σχεδίου.

Τα σχετικά έντυπα υποβολής των αιτήσεων θα πρέπει να αποστέλλονται μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (σε μορφή pdf), πριν τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας.