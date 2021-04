O Αντώνης Ρούβας νέος οικονομικός διευθυντής της Ελληνικής Τράπεζας

0 SHARES Share Tweet Linkedin

H Ελληνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας έχει αποφασίσει το διορισμό του κ. Αντώνη Ρούβα ως νέου Ανώτατου Οικονομικού Διευθυντή του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας και Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας. Ο κ. Ρούβας είχε διατελέσει και στον παρελθόν Ανώτατος Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου.

Ο κ. Αντώνης Ρούβας κατείχε ανώτερες θέσεις σε κορυφαία ιδρύματα στην Κύπρο και το εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των Credit Suisse (Σιγκαπούρη, Κύπρος, Λονδίνο) και KPMG Κύπρου (Συνέταιρος – Επικεφαλής Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κινδύνων / Διαχείρισης Κεφαλαίου) και έχει βαθιά γνώση και ευρεία εμπειρία στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Υπηρέτησε ως Ανώτατος Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας από το 2008 μέχρι τις αρχές του 2017.

Έχει αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο Wake Forest, Βόρεια Καρολίνα, ΗΠΑ με πτυχίο BSc (High Honours) στις Επιχειρήσεις και στα Μαθηματικά και κατέχει τους επαγγελματικούς τίτλους FCA (Institute of Chartered Accountants in England and Wales) και AMCT (Association of Corporate Treasurers, UK).

Ο διορισμός του κ. Αντώνη Ρούβα υπόκειται στην έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας / Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.