ΝΒΑ: Με συγκινητικό βίντεο για τα επιτεύγματα του αποχαιρέτησαν τον Ντουράντ οι Ουόριορς (video)

Έστω και με μικρή καθυστέρηση, οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς αποχαιρέτησαν τον Κέβιν Ντουράντ.

O KD θα συνεχίσει την καριέρα του στους Μπρούκλιν Νετς και οι φιναλίστ του περυσινού πρωταθλήματος έφτιαξαν ένα βίντεο απαριθμώντας τα κατορθώματά του.

Κάπως έτσι είπαν το δικό τους ευχαριστώ στον Κέβιν Ντουράντ:

«Δύο φορές MVP των Τελικών

Δύο φορές πρωταθλητής

2017: Στην καλύτερη δεύτερη ομάδα του ΝΒΑ

2018: Ένα βραβείο προσφοράς

2018: Στην καλύτερη πρώτη ομάδα του ΝΒΑ

2019: Στην καλύτερη δεύτερη ομάδα

2019: MVP All Star

Ο KD άφησε το σημάδι του,

Σε ευχαριστούμε 35»

Δείτε το εν λόγω ποστ:

Two-time Finals MVP

Two-time NBA Champion

2017 All-NBA Second Team

2018 NBA Community Assist Award

2018 All-NBA First Team

2019 All-NBA Second Team

2019 NBA All-Star MVP

KD left his mark on #DubNation

Thank you, 35 pic.twitter.com/yxudKZCtvG

— Golden State Warriors (@warriors) July 10, 2019