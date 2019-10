Ντόναλντ Τουσκ: «Ναι» στην αναβολή του Brexit

Θετική θα είναι η εισήγηση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ, προς τους 27 της ΕΕ, στο αίτημα της Βρετανίας για αναβολή της ημερομηνίας του Brexit.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με ανάρτησή του στο Twitter, ανέφερε πως για να αποφευχθεί ένα Brexit χωρίς συμφωνία, θα συστήσει στους 27 ηγέτες των κρατών μελών της ΕΕ να αποδεχθούν το αίτημα της Βρετανίας για μια παράταση της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση.

Following PM @BorisJohnson’s decision to pause the process of ratification of the Withdrawal Agreement, and in order to avoid a no-deal #Brexit, I will recommend the EU27 accept the UK request for an extension. For this I will propose a written procedure.

— Donald Tusk (@eucopresident) October 22, 2019