Μακρόν – Μέρκελ: Κοινό μήνυμα στην Τουρκία για σεβασμό του διεθνούς δικαίου

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε, μετά το πέρας των συνομιλιών του με την Άνγκελα Μέρκελ στη γαλλική θερινή προεδρική κατοικία στο Φορ ντε Μπρεγκανσόν, ότι στο θέμα της Ανατολικής Μεσογείου, η Γαλλία και η Γερμανία συμφωνούν στην ανάγκη να διαφυλαχθεί η σταθερότητα, ο σεβασμός στο (διεθνές) δίκαιο.

«Είμαι ικανοποιημένος με το εξαιρετικό επίπεδο κοινής δέσμευσης μεταξύ των χωρών μας, τόσο διμερώς, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Μαζί είμαστε ισχυρότεροι» γράφει ο Μακρόν στην ανάρτησή του.

Je me réjouis du niveau d’engagement commun exceptionnel entre nos pays, tant sur le plan bilatéral, que sur le plan européen et international. Ensemble, nous sommes plus forts. https://t.co/zmOzK72dCi

