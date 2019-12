Λιβύη: Ο Χαφτάρ έδωσε εντολή για την κατάληψη της Τρίπολης

Ο Διοικητής του Εθνικού Λιβυκού Στρατού Χαλίφα Χαφτάρ μέσω διαγγέλματος που μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό κανάλι Al Arabiya προέτρεψε τους στρατιώτες του να προχωρήσουν προς το κέντρο της Τρίπολης για αυτό που ο ίδιος περιέγραψε ως «η τελική μάχη».

Ο εθνικός στρατός της Λιβύης νίκησε στη μάχη της Τρίπολης. Καλούμε τις μονάδες που προχωρούν προς την Τρίπολη να συμμορφώνονται με τους κανόνες δέσμευσης. Καλούμε τους αγωνιστές που αγωνίζονται στο στρατό μας να παραμείνουν στα σπίτια τους και θα είναι ασφαλείς », δήλωσε ο Χάφταρ σε τηλεοπτικό σταθμό.

Libyan National Army Commander Khalifa Haftar orders his forces to begin advancing toward Tripoli and adds that gunmen in the city will be provided with immunity in exchange for laying down their arms, the Libyan general says during a televised address.https://t.co/qYagKVixTt

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 12, 2019