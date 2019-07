Πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Κομισιόν η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο η εκλεκτή των Ευρωπαίων ηγετών για νέα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η τέως Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, προερχόμενη από το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, είναι η νέα πρόεδρος της Κομισιόν με 383 ψήφους υπέρ, 327 εναντίον και 22 αποχές σε μια μυστική ψηφοφορία που διεξήχθη από τους ευρωβουλευτές.

Η φον ντερ Λάιεν, που διαδέχεται στην προεδρία της Κομισιόν τον Ζαν Κλωντ Γιούνκερ, έγινε δεκτή με χειροκροτήματα στην αίθουσα του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

