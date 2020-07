«Ζωντανεύει» το Ζουχουρί: Τον Σεπτέμβριο ξεκινούν τα κατασκευαστικά έργα για ανάπλαση του χώρου

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Μπήκε το νερό στ’ αυλάκι για την ανάπλαση του οικοδομικού συμπλέγματος Ζουχουρί, ένα κτήριο που αφέθηκε εγκαταλελειμμένο και αναξιοποίητο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, στην «καρδιά» του εμπορικού κέντρου της Λάρνακας. Πρόσφατα έγινε στα γραφεία του Δήμου Λάρνακας η υπογραφή του συμβολαίου μεταξύ του δήμου και της εταιρείας C. Roushas Trading and Development Ltd για τα κατασκευαστικά έργα ανάπλασης της αυλής και για την αποκατάσταση μέρους του υπό αναφορά οικοδομικού συμπλέγματος. Το σύμπλεγμα Ζουχουρί, που αποτελείται από την αυλή, τις περιμετρικές οικοδομές, το τέμενος και την πρώην τουρκοκυπριακή αγορά, θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα αρχαία μνημεία της Λάρνακας και η ανάπλασή του αναμένεται ν’ αναβαθμίσει το εμπορικό κέντρο της πόλης.

Οι κατασκευαστικές εργασίες θα περιλαμβάνουν την ανάπλαση της αυλής, συμπεριλαμβανομένου του χώρου της πρώην τουρκοκυπριακής αγοράς, τη συντήρηση και αποκατάσταση του ξενώνα που βρίσκεται στον όροφο των οικοδομών παρά το τέμενος και τη συντήρηση και αποκατάσταση των όψεων όλων των οικοδομών του συμπλέγματος από την πλευρά της αυλής. Σκοπός του έργου είναι η λειτουργική και αισθητική βελτίωση του χώρου και των οικοδομών του συμπλέγματος καθώς και η λειτουργική σύνδεση της αυλής με τον περιβάλλοντα χώρο και το οδικό δίκτυο της περιοχής. Ο Δήμος Λάρνακας επιδιώκει όπως με τη διαμόρφωση της αυλής, ν’ αναδειχθεί ο ιστορικός και παραδοσιακός χαρακτήρας του χώρου του τεμένους και των οικοδομών, ώστε να προσελκύει ντόπιους και ξένους επισκέπτες. Στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό είχε επιλεγεί η πρόταση της «Κοινοπραξίας Σωκράτους Ηλιάνα, Πολεμίτη Παναγιώτη και Ονησιφόρου Γιώργου».

Τα κατασκευαστικά έργα αναμένεται ν’ αρχίσουν αρχές ερχόμενου Σεπτέμβριου και θα ολοκληρωθούν σε 18 μήνες. Το κόστος θα ανέλθει στα 2.300.000 ευρώ. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Τα νέα έργα

Από το ίδιο ταμείο συγχρηματοδοτείται η ανέγερση της νέας δημοτικής αγοράς, η ανάπλαση του κοινοτικού κέντρου, της λέσχης Λάρνακας και των δρόμων στο εμπορικό κέντρο για διευκόλυνση των ΑμΕΑ, έργα που βρίσκονται αυτή την στιγμή υπό κατασκευή, ενώ τον περασμένο χειμώνα ολοκληρώθηκε η ανάπλαση του Δημοτικού Κήπου Λάρνακας. Η ανάπλαση του συμπλέγματος Ζουχουρί είναι το 6ο και τελευταίο έργο της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020 και σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός κύκλου, αφού η υλοποίηση των έξι υπό αναφορά έργων έθεσε τις βάσεις για την ωρίμανση και υλοποίηση καινούργιων έργων που εμπίπτουν στην νέα Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027, έργα τα οποία ήδη το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρνακας έχει τροχοδρομήσει. Μεταξύ άλλων, πρόκειται για την ανάπλαση του Παττίχειου Πάρκου, της πλατείας Ακρόπολης και της πλατείας Αλκής, του παραλιακού μετώπου των Φοινικούδων και τη βελτίωση περισσοτέρων δρόμων στο εμπορικό κέντρο για διευκόλυνση των ΑμΕΑ.