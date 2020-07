Άρση της υποχρεωτικής χρήσης γαντιών

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Σύμφωνα με τις αναθεωρημένες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC, “Use of gloves in healthcare and nonhealthcare settings in the context of the COVID-19 pandemic”, 02 Ιουλίου 2020), οι συστάσεις από τη Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή COVID-19 σε συνεργασία με τη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με τη χρήση γαντιών στην κοινότητα στην Κυπριακή Δημοκρατία κατά τη διάρκεια της επιδημίας COVID-19, είναι ως ακολούθως:

Στην κοινότητα, τα ισχύοντα προτεινόμενα μέτρα βάσει του ECDC για μείωση του κινδύνου μετάδοσης του SARs-COV-2 είναι: η σωματική αποστασιοποίηση, η συμμόρφωση με τους κανόνες αναπνευστικής υγιεινής και η τακτική/ορθή υγιεινή των χεριών, ενώ η χρήση μάσκας προτείνεται μόνο στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η εξασφάλιση της επαρκούς σωματικής αποστασιοποίησης. Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα που να προτείνουν μεμονωμένα στους πολίτες χρήση γαντιών μιας χρήσης στο πλαίσιο της επιδημίας του COVID-19.

Εξαίρεση στα παραπάνω όπου και συστήνεται ισχυρά η χρήση γαντιών στην κοινότητα είναι:

Οι περιπτώσεις με επιβεβαιωμένο κρούσμα εντός της οικογένειας, όπου εκεί συστήνεται η χρήση γαντιών στα άτομα εντός της οικογένειας που παρέχουν φροντίδα, καθαρίζουν και διαχειρίζονται τα λήμματα του κρούσματος και τα οποία μπορεί να είναι επιμολυσμένα, όπως τα χρησιμοποιημένα χαρτομάντιλα. Επαγγέλματα που χρησιμοποιούσαν γάντια και πριν την εμφάνιση της επιδημίας, όπως π.χ. το προσωπικό καθαρισμού, χειριστές τροφίμων, αστυνομικοί, κ.τ.λ. Η χρήση γαντιών μπορεί να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη ως η ορθότερη επιλογή όταν η χρήση άλλου εξοπλισμού (π.χ. λαβίδας) ή χαρτιών μιας χρήσης δεν παρέχει αποτελεσματική προστασία κατά τον χειρισμό έτοιμων προς κατανάλωση τροφίμων.

Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για τη σύσταση χρήσης γαντιών σε επαγγέλματα που δεν φορούσαν γάντια για εργασιακά αίτια πριν την επιδημία όπως είναι οι ταμίες, οι οδηγοί λεωφορείων και ταξί και οι εργαζόμενοι σε γραφεία.

Σε συνέχεια του πιο πάνω, όλα τα πρωτόκολλα/οδηγίες που αναφέρονται σε εργασιακούς χώρους, επικαιροποιούνται, με την άρση της υποχρέωσης εργαζόμενοι/επισκέπτες να φέρουν γάντια. Νοείται ότι η υποχρέωση εξακολουθεί να υφίσταται για χρήση γαντιών κατά τη διεκπεραίωση υπηρεσιών καθαριότητας. Στο Παράρτημα Ι αναφέρονται οι τίτλοι των πρωτοκόλλων που επηρεάζονται.

Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που συστήνεται ισχυρά η χρήση γαντιών, μετά την απόρριψή τους θα πρέπει να ακολουθείται η ορθή υγιεινή των χεριών, είτε με αλκοολούχο διάλυμα είτε με σαπούνι και νερό και ορθή απόρριψη.

Παράρτημα Ι

AA Τίτλος 1 Πρωτόκολλο για τη λειτουργία των παιδότοπων* 2 Οδηγίες για τη λειτουργία κλειστών θεάτρων και κινηματογράφων* 3 Οδηγίες και μέτρα προφύλαξης από τον νέο κορωνοϊό για τις κατασκηνώσεις και τους κατασκηνωτικούς χώρους* 4 Μέτρα προφύλαξης κατά της εξάπλωσης του COVID-19 για τους υπεύθυνους Γυμναστηρίων* 5 COVID-19: Ενιαίο πλαίσιο επαναλειτουργίας βιβλιοθηκών* 6 Οδηγός διαχείρισης θεμάτων ασφάλειας και υγείας στους βρεφοπαιδοκομικούς σταθμούς σε συνθήκες κορωνοϊού SARSCoV-2* 7 Οδηγός διαχείρισης θεμάτων ασφάλειας και υγείας στα Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών σε συνθήκες κορωνοϊού SARS-CoV-2* 8 Οδηγίες επαναλειτουργίας Ειδικών Σχολείων* 9 Οδηγός διαχείρισης θεμάτων ασφάλειας και υγείας στα Δημοτικά Σχολεία σε συνθήκες κορωνοϊού SARS-CoV-2* 10 Οδηγίες για λειτουργία συστημάτων κλιματισμού/εξαερισμού (HVAC) σε υποστατικά εκτός του τομέα παροχής φροντίδας υγείας ή και άλλων* 11 Πρωτόκολλο για προσωπικό και επισκέπτες σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία* 12 Μέτρα προφύλαξης κατά της εξάπλωσης του COVID-19 για τους υπεύθυνους ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων* 13 Μέτρα προφύλαξης κατά της εξάπλωσης του COVID-19 για τους υπεύθυνους ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων* 14 Μέτρα Προφύλαξης για τους Ορθόδοξους Ιερούς Ναούς, Εξωκλήσια και Ιερές Μονές της Εκκλησίας της Κύπρου* 15 Nαυαγοσωστική Διάσωση με νέα δεδομένα λόγω πανδημίας covid19* 16 Μέτρα προφύλαξης κατά της εξάπλωσης του COVID-19 για ινστιτούτα αισθητικής* 17 Ειδικές οδηγίες για οργάνωση χώρων εστίασης* 18 Μέτρα προφύλαξης κατά της εξάπλωσης του COVID-19 για τους υπεύθυνους των Λαϊκών Αγορών* 19 Οδηγίες και μέτρα προφύλαξης σε οργανωμένους αθλητικούς χώρους* 20 Μέτρα προφύλαξης κατά της εξάπλωσης του COVID-19 για τους υπεύθυνους κουρείων κομμωτηρίων* 21 Οδηγίες για τη λειτουργία των κρατικών και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων βάσει του Διατάγματος του Υπουργού Υγείας ημερομηνίας 30 Απριλίου 2020* 22 Οδηγίες προς τα οδοντιατρεία για μέτρα ελέγχου και πρόληψης της διασποράς του ιού COVID-19* 23 Ασφάλεια και Υγεία στα Εργοτάξια – Οδηγός Διαχείρισης της Πανδημίας* 24 Μέτρα προφύλαξης κατά της εξάπλωσης του COVID-19 για τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων τροφίμων* 25 Μέτρα προφύλαξης κατά της εξάπλωσης του COVID-19 σε χώρους take away / delivery* 26 Λειτουργία Κρατικών Ιδρυμάτων Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας σε συνθήκες COVID-19*

* Νοείται ότι η υποχρέωση εξακολουθεί να υφίσταται για χρήση γαντιών κατά την διεκπεραίωση υπηρεσιών καθαριότητας.