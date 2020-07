Υπόθεση Focus: Απαλλαγή για Χριστοδούλου, Φόλε, Ζολώτα

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Διακοπή ποινικής δίωξης εναντίον Μιχάλη Ζολώτα, Χριστόδουλου Χριστοδούλου, Μιχάλη Φόλε και Αθηνάς Χριστοδούλου κατηγορουμένων στην ποινική υπόθεση 15161/16 (FOCUS) λόγω έλλειψης δικαιοδοσίας και κατάχρησης της διαδικασίας. Το δικαστήριο έκρινε καταχρηστικές τις ενέργειες της Νομικής Υπηρεσίας επί Κώστα Κληρίδη όπως εξάλλου διαφάνηκε από πέρυσι και συγκεκριμένα από τις 7 Αυγούστου 2019.

Διαβάστε στον σύνδεσμο ολόκληρη την απόφαση

Τότε το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας διέταξε τη διακοπή της δίκης για τους κατηγορούμενους Μιχάλη Ζολώτα και Μιχάλη Φόλε και την απαλλαγή τους από όλες τις κατηγορίες που αντιμετώπιζαν στην υπόθεση της Focus, αποδεχόμενο το αίτημα των συνηγόρων υπεράσπισής τους για τη διακοπή της ποινικής τους δίωξης λόγω κατάχρησης της διαδικασίας.

Τότε ο γενικός εισαγγελέας της Δημοκρατίας Κώστας Κληρίδης καταχώρισε αυθημερόν έφεση κατά της χθεσινής απόφασης του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας.

Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση του τριμελούς Κακουργιοδικείου, δεν μπορούσε να συνεχιστεί η δίκη για τους δύο κατηγορούμενους επειδή άρχισε κατά παράβαση του θεμελιώδους συνταγματικού δικαιώματος της ελευθερίας «με την υποχρέωση και των εξαναγκασμό τους να εμφανιστούν ενώπιον του δικαστηρίου στη βάση των ακυρωθέντων από την Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου ενταλμάτων σύλληψής τους».

Ο Μιχάλης Ζολώτας αντιμετώπιζε κατηγορίες που αφορούσαν αδικήματα συγκάλυψης, κατά παράβαση του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου (Ν. 188 (1) /2007), ενώ ο Μιχάλης Φόλε αντιμετώπιζε κατηγορίες που αφορούσαν αδικήματα συναλλαγών που υποδηλώνουν διαφθορά, δεκασμού δημόσιου λειτουργού, ενεργούς δωροδοκίας και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Εξήλθαν της αίθουσας

Αμέσως μετά την ανάγνωση της απόφασής από τον πρόεδρο του Κακουργιοδικείου Λεωνίδα Καλογήρου τον Αύγουστο 2019 οι πρώην κατηγορούμενοι εξήλθαν της δικαστικής αίθουσας και η διαδικασία συνεχίστηκε για τον πρώην διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Χριστόδουλο Χριστοδούλου, την κόρη του Αθηνά Χριστοδούλου και για τις εταιρείες Α. C. Christodoulou Consultants Ltd, Marfin Invesment Group – MIG (πρώην Marfin Financial Group – MFG) και Focus MaritimeCorp. ως νομικά πρόσωπα.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση ήταν επίσης ο Κυριάκος Μάγειρας, για τον οποίον το Εφετείο Αθηνών αποφάσισε τη μη έκδοσή του στην Κύπρο, ως επίσης και ο Ανδρέας Βγενόπουλος ο οποίος απεβίωσε.

Κατηγορούμενος στην υπόθεση ήταν και ο Ανδρέας Κιζουρίδης, ο οποίος κατέθεσε ως μάρτυρας κατηγορίας στην υπόθεση μετά τη διακοπή της ποινικής του δίωξης από τον γενικό εισαγγελέα.

Η διαδικασία συνεχίστηκε στις 2, 3 και 4 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώθηκε σήμερα με απαλλαγή όλων των κατηγορουμένων από τις κατηγορίες που είχαν ενώπιον τους.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονταν 24 κατηγορίες που αφορούν τα εξής 7 αδικήματα: (1) Συναλλαγές με αντιπροσώπους οι οποίες υποδηλώνουν διαφθορά, (2) Δεκασμός δημόσιου λειτουργού, (3) Ενεργός δωροδοκία οικείων δημόσιων αξιωματούχων, (4) Δωροληψία από οικείους δημόσιους αξιωματούχους, (5) Κατάχρηση εξουσίας, (6) Κατάχρηση εμπιστοσύνης από δημόσιο λειτουργό, και (7) Αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η υπόθεση

Η υπόθεση της Focus ήρθε στην επιφάνεια μέσα από σειρά δημοσιευμάτων του «Πολίτη» τα οποία αφορούσαν –μέσω της εταιρείας αυτής – παράτυπες και παράνομές χρηματοδοτήσεις πολιτικών, κομμάτων και άλλων δημόσιων προσώπων κατά την αγορά και μετά τον πλήρη έλεγχο της Λαϊκής Τράπεζας από τον Ανδρέα Βγενόπουλο.

Η εφημερίδα «Πολίτης» με στοιχεία αποκάλυψε χρηματικά ποσά που δόθηκαν σε δύο μεγάλα κόμματα και επίσης ένα ύποπτο έμβασμα στον τότε διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Χριστόδουλο Χριστοδούλου. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», τα ποσά που αποκαλύφθηκαν (γύρω στα 2,5 εκατ. ευρώ) «αποτελούν παρωνυχίδα σε ό, τι αφορά αυτά που πραγματικά διατέθηκαν». Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τη συγκεκριμένη περίοδο διατέθηκαν πέραν των 200 εκατ. Μετά τον θάνατο του Ανδρέα Βγενόπουλου, ο μόνος που μπορούσε να δώσει στοιχεία για τα χρήματα αυτά ήταν ο κ. Μιχάλη Ζολώτας.

Οι χειρισμοί της Νομικής Υπηρεσίας, που για πολλοστή φορά χάνει υπόθεση για διαδικαστικούς λόγους, και δη κατάχρησης διαδικασίας, σε συνδυασμό με την ισχυρή υπεράσπιση των δικηγόρων του (γραφείο Κ. Τριανταφυλλίδη και Αχ. Αιμιλιανίδης), οδήγησαν στο σημερινό αποτέλεσμα. Σε προγενέστερη αγόρευσή του ο γενικός εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης ενώπιον του δικαστηρίου επιχειρηματολόγησε ότι οι διαδικαστικοί λόγοι που επικαλέστηκαν οι δύο συνήγοροι του κ. Ζολώτα για παράνομη σύλληψή του δεν έπρεπε να ληφθούν υπόψη, αλλά το Κακουργιοδικείο απέρριψε την επιχειρηματολογία του.

Όπως αναφέρεται στη απόφαση του τριμελούς Κακουργιοδικείου, «είναι πρόδηλο πως, μέσω αυτής της παρανομίας, η κατηγορούσα αρχή απέκτησε πλεονέκτημα εις βάρος των κατηγορουμένων Ζολώτα και Φολέ, αφού εξασφάλισε την παρουσία τους στο δικαστήριο, πετυχαίνοντας, κατ’ αυτό τον αθέμιτο τρόπο, την έναρξη της δίκης, ενώ υπό διαφορετικές συνθήκες δεν θα ήταν δυνατό να αρχίσει η δίκη σε σχέση με τους κατηγορούμενους».