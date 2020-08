Υπεγράφη η συμφωνία μεταξύ Κύπρου – Ρωσία για διπλή φορολογία

Κύπρος και Ρωσία συμφώνησαν στην τροποποίηση της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, όπως έγραψε ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter.

«Διασφάλιση οικονομικών δεσμών μεταξύ της Ρωσίας και της Κύπρου. Η τροποποίηση της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής φορολογίας συμφωνήθηκε σήμερα με τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό Οβερτσούκ. Σημαντική και αμοιβαία επωφελής συμφωνία», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών.

Ο κ. Πετρίδης μαζί με ομάδα τεχνοκρατών του Υπουργείου βρίσκεται στη Μόσχα, όπου στις 12 το μεσημέρι είχε συνάντηση με τη ρωσική διαπραγματευτική ομάδα υπό τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό της Ρωσικής Κυβέρνησης Αλεξέι Οβερτσούκ και τον Ρώσο Υφυπουργό Οικονομικών Αλεξέι Σαζάνοφ.

Reassuring #economic ties between #Russia and #Cyprus. Amendment of the #DTT agreed today with Deputy PM Overchuk. Important and Mutually beneficial #agreement pic.twitter.com/C7vpZWmYUu

