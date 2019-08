ΥΠΑΜ: Συμπερίληψη Αν. Μεσογείου στις «περιοχές ενδιαφέροντος» για ανάπτυξη ναυτικού της ΕΕ

Ο συντονισμός της παρουσίας πλοίων του πολεμικού ναυτικού κρατών μελών σε περιοχές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ΕΕ, συζητήθηκε κατά την Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας, στο Ελσίνκι, με τον Σάββα Αγγελίδη να ζητά να συμπεριληφθεί σε αυτές και η Ανατολική Μεσόγειος, λόγω της ανάπτυξης των ενεργειακών κοιτασμάτων, αλλά και των έκνομων τουρκικών ενεργειών.

Ο Υπουργός Άμυνας Σάββας Αγγελίδης, συμμετείχε στις εργασίες της άτυπης συνάντησης που διοργάνωσε η Φινλανδική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, στις 28 και 29 Αυγούστου, για τα θέματα Κοινής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας της ΕΕ.

Όπως δήλωσε ο κ. Αγγελίδης στο ΚΥΠΕ, η συζήτηση για τον συντονισμό του ναυτικού της ΕΕ βρίσκεται σε προκαταρκτικό στάδιο και αποσκοπεί στην προαγωγή της ασφάλειας και της σταθερότητας συγκεκριμένων περιοχών της Ένωσης. Η προεργασία για το θέμα έχει ήδη ξεκινήσει σε επίπεδο Επιτροπών του Συμβουλίου, είπε.

Κατά την παρέμβασή του στην Άτυπη Σύνοδο, ο κ. Αγγελίδης ζήτησε να τεθούν συγκεκριμένα κριτήρια για τα σημεία που θα μπορούν να χαρακτηριστούν ως «περιοχές ενδιαφέροντος» και στα οποία θα δικαιολογείται η παρουσία πολεμικού ναυτικού της ΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι επιχειρηματολόγησε για τη συμπερίληψη της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου, κάνοντας αναφορές στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας και στην ανάπτυξη των κοιτασμάτων φυσικού αερίου.

Εξήγησε ότι ο στόχος της ανάπτυξης των κοιτασμάτων αυτών είναι να δημιουργηθεί μια εναλλακτική πηγή προς την Ευρώπη. Ως εκ τούτου, συμπλήρωσε, επηρεάζεται άμεσα η Ένωση και η περιοχή μπορεί να χαρακτηριστεί ως «περιοχή ενδιαφέροντος».

Ο Υπουργός έθεσε παράλληλα τη διάσταση των τουρκικών ενεργειών στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενημερώνοντας ταυτόχρονα τους ομολόγους του για τις παράνομες ενέργειες της Άγκυρας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα ζητήματα πειρατείας και τρομοκρατίας, καθώς και σε θέματα μετανάστευσης που ταλανίζουν την περιοχή. Αυτά τα κριτήρια είναι ικανά για να δικαιολογήσουν τον χαρακτηρισμό της Ανατολικής Μεσογείου ως «περιοχή ενδιαφέροντος» της ΕΕ για παρουσία πολεμικού ναυτικού, είπε.

Ο κ. Αγγελίδης είπε ότι υπήρξε θετική ανταπόκριση στις εισηγήσεις αυτές, τόσο από την Ελλάδα, όσο και από άλλα κράτη μέλη, ενώ και η Γαλλία έθεσε το θέμα της Ανατολικής Μεσογείου.

«Χρειάζεται να γίνει αξιολόγηση της όλης ιδέας και να τύχει επεξεργασίας από τις αρμόδιες Επιτροπές» είπε ο Υπουργός, προσθέτοντας ότι η συζήτηση του θέματος στο Άτυπο Συμβούλιο αποσκοπεί στο να δοθεί πολιτική ώθηση στην όλη ιδέα.

Οι Υπουργοί Άμυνας συζήτησαν επίσης το θέμα της ενεργοποίησης της ρήτρας αλληλεγγύης.

«Καταλήξαμε ότι πρέπει να εντατικοποιηθούν οι ενέργειες για την εξεύρεση τρόπου άμεσης εφαρμογής του άρθρου 42 παράγραφος 7 για τη ρήτρα αλληλεγγύης στις περιπτώσεις που κάποιο κράτος μέλος χρειάζεται τη συνδρομή άλλων κρατών», είπε.

Το θέμα συζητείται με πρωτοβουλία της Γαλλίας από το 2015, μετά την εκδήλωση των τρομοκρατικών χτυπημάτων στο Παρίσι και σύμφωνα με τον κ. Αγγελίδης, θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη ερμηνεία των προνοιών, ώστε να μπορούν να εφαρμόζονται στην πράξη.

Ακόμη, ο κ. Αγγελίδης είπε ότι εκ μέρους της Φινλανδικής Προεδρίας υπήρξε παρουσίαση ενός σεναρίου άσκησης για υβριδικές απειλές, το οποίο, όπως ανέφερε, δεν διαφέρει από τα όσα διαδραματίζονται στην Κύπρο με τις ενέργειες της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, η Φινλανδική Προεδρία δίνει επίσης βαρύτητα σε ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης και πως μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες στον τομέα της άμυνας. Είπε επίσης ότι συζητήθηκαν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην επιχειρησιακή κατάσταση των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο ο στρατός μπορεί να συμβάλει θετικά στην αντιμετώπιση του φαινομένου.

Οι διήμερες επαφές του κ. Αγγελίδη στο πλαίσιο της άτυπης συνάντησης ολοκληρώθηκαν την Πέμπτη, ενώ το απόγευμα ήταν προγραμματισμένη η από κοινού μετάβαση με τον Υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Χριστοδουλίδη, στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας για την Αντιμετώπιση Υβριδικών Απειλών, του οποίου η Κύπρος αποτελεί ενεργό μέλος από το Δεκέμβριο του 2018.

Κύπρος, Γαλλία και Βέλγιο υπέγραψαν δήλωση πρόθεσης για αντιαρματικό σύστημα

Ο κ. Αγγελίδης, μαζί με τους ομολόγους του από τη Γαλλία, Φλοράνς Παρλί και το Βέλγιο, Ντιντιέ Ρέιντερς, υπέγραψαν εξάλλου την Πέμπτη δήλωση πρόθεσης αναφορικά με την ανάπτυξη του οπλικού συστήματος BLOS (Beyond Line of Sight Land Battlefield Missile System).

Όπως ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας στο ΚΥΠΕ, η υπογραφή αποσκοπεί στην περαιτέρω ανάπτυξη του αντιαρματικού αυτού συστήματος, που προωθείται στο πλαίσιο προγράμματος της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας (PESCO).

