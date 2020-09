Στο Προεδρικό ο Πομπέο: Ξεκινούν οι επαφές με ΠτΔ και Χριστοδουλίδη

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο έφτασε λίγο μετά τις 9.00μμ στο Προεδρικό Μέγαρο, στη Λευκωσία, για συνομιλίες με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη και τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Χριστοδουλίδη. Στην ατζέντα των συνομιλιών περιλαμβάνονται οι τουρκικές προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, η ενίσχυση των διμερών σχέσεων ΗΠΑ και Κυπριακής Δημοκρατίας και το Κυπριακό.

Τον κ. Πομπέο υποδέχτηκε στα σκαλιά του Προεδρικού ο κ. Χριστοδουλίδης και ακολουθούν κατ’ ιδίαν συνάντηση στο γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας και διευρυμένες συνομιλίες.

Τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας συνοδεύει η Πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Κύπρο Τζούντιθ Γκάρμπερ, ενώ τα μέτρα ασφάλειας που λαμβάνει η Κυπριακή Αστυνομία είναι αυξημένα, καθώς, μεταξύ άλλων, στην περιοχή υπερίπταται και ελικόπτερο.

Μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών αναμένεται ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και ο κ. Πομπέο θα προβούν σε δηλώσεις.

It is a pleasure to welcome the #US Secretary of State in #Cyprus. Dear @SecPompeo, your visit, at a time when crucial developments are taking place in the Eastern Mediterranean due to Turkey’s illegal actions, aptly the interest of the US in preserving stability in our region. pic.twitter.com/wG9zfFDAcG

— Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) September 12, 2020