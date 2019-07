Βύθισαν το Ζηνοβία οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες;

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Το γνωστό, ανά το παγκόσμιο, ναυάγιο Ζηνοβία στον βυθό της Λάρνακας ήταν όντως αποτέλεσμα βύθισης από τις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ και της Αγγλίας; Με αυτό το θέμα καταπιάνεται το πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε πρόσφατα από το τηλεοπτικό κανάλι Science Channel (by Discovery Channel) στην εκπομπή «Legends of the Deep», των Fabien και Celine Cousteau, εγγόνια του θρυλικού Jacques-Yves Cousteau. Το υπό αναφορά επεισόδιο φέρει τον τίτλο «Zenobia shipwreck, Mystery of the Spy Sabotage».

Ο δύο διάσημοι θαλάσσιοι εξερευνητές ήρθαν στη Λάρνακα ειδικά για να διερευνήσουν κατά πόσο ευσταθεί η φημολογία γύρω από το ναυάγιο, που αφορά την προγραμματισμένη βύθισή του από τις ισραηλινές και αγγλικές μυστικές υπηρεσίες. Κι όλα αυτά με δεδομένο ότι στο Ζηνοβία είχε εντοπιστεί στρατιωτικός εξοπλισμός με πιθανό αποδέκτη την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO). Στο βίντεο που προβάλλεται, τα δύο αδέλφια καταδύονται στο Ζηνοβία ψάχνοντας για αποδείξεις που να στοιχειοθετούν ένα τέτοιο ενδεχόμενο, σε συνάρτηση με έρευνα που έγινε σε διάφορα έγγραφα καθώς και με την έκθεση για τα αίτια της βύθισης του πλοίου. Ως παράγοντες που στηρίζουν αυτήν τη θεωρία παραθέτουν το γεγονός ότι το Ζηνοβία ήταν ένα ολοκαίνουργιο και υπερσύγχρονο σουηδικό πλοίο τελευταίας, τότε, τεχνολογίας και ότι ξεκίνησε το ταξίδι του από τη Γιουγκοσλαβία με προορισμό τη Συρία, παρουσιάζοντας παράλληλα και ντοκουμέντο ότι μέλη της οργάνωσης PLO εκπαιδεύονταν εκείνη την περίοδο στη Γιουγκοσλαβία. Ο Fabien δηλώνει πεπεισμένος ότι «κάποιοι ήθελαν να βυθίσουν το Ζηνοβία», ενώ η Celine αναφέρει ότι «το μυστήριο γύρω από το Ζηνοβία εξακολουθεί να είναι ζωντανό».

Η ιδιοκτήτρια εταιρεία

Αναφορικά με το κατά πόσο ένα σενάριο προγραμματισμένης βύθισης του πλοίου από μυστικές υπηρεσίες είναι πιθανό, ο διευθυντής της ιδιοκτήτριας εταιρείας του Ζηνοβία AAK Larnaca-Napa Sea Cruises Ανδρέας Παναγιώτου ανέφερε ότι βάσει διαφόρων ενδείξεων ίσως αυτό να ισχύει. Από την πλευρά της, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λάρνακας κρίνει ότι η θεωρία που παρατίθεται στο υπό αναφορά ντοκιμαντέρ χρήζει σοβαρής διερεύνησης. Το Ζηνοβία αποτελεί μια μεγάλη ατραξιόν για τη Λάρνακα, αφού ως γνωστόν συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πέντε καλύτερα σημεία ναυαγιοκατάδυσης παγκοσμίως, προσελκύοντας γύρω στους 100.000 δύτες ανά έτος, ενώ αποτελεί τον σημαντικότερο ύφαλο της χώρας μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Ιούνιο του 2020 προγραμματίζονται διάφορες και ποικίλες εκδηλώσεις στη Λάρνακα με τη συμπλήρωση 40 χρόνων από το ναυάγιο του Ζηνοβία.