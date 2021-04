ΥΠΕΞ Βρετανίας: Σημαντική στιγμή η Άτυπη Πενταμερής στη Γενεύη

«Μια σημαντική στιγμή καθώς ο ΟΗΕ+5, υπό τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, έχουν συγκεντρωθεί σήμερα στη Γενεύη σε μια προσπάθεια να εκκινήσει η διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού» έγραψε στο Twitter ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών Ντομινίκ Ράαμπ.

Επίσης, υπογράμμισε πως «όλες οι πλευρές πρέπει να εργαστούν από κοινού για να επιτύχουν μια δίκαιη και διαρκή λύση του κυπριακού ζητήματος».

An important moment as the UN+5, hosted by @antonioguterres, gather in Geneva today in a bid to kickstart the #CyprusSettlement process – all sides must work together to deliver a fair and lasting resolution to the Cyprus issue pic.twitter.com/Cy9hdV9Jk2

— Dominic Raab (@DominicRaab) April 28, 2021