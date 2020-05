Αεροπορικές επιθέσεις κατά ισλαμιστών στο Ιράκ από τη βάση Ακρωτηρίου (βίντεο)

Εικόνες από αεροπορικές επιθέσεις κατά μελών του λεγόμενου Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ, που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα από αεροσκάφη που βρίσκονται στη βάση Ακρωτηρίου, έδωσε στη δημοσιότητα το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας.

Συγκεκριμένα, ένα ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών τύπου Typhoon της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας που απογειώθηκαν από το Ακρωτήρι στις 28 Απριλίου βομβάρδισαν τις εισόδους έξι σπηλαίων που αποτελούσαν ορμητήριο των ισλαμιστών βορειοανατολικά της πόλης Μπαγτζί στο βόρειο Ιράκ.

Η επίθεση έγινε με πυραύλους ακριβείας Paveway IV. Στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε η καταστροφή όλων των όπλων που έκρυβαν στα σπήλαια οι ισλαμιστές τρομοκράτες.

Τα μαχητικά υποστηρίζονταν από αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού τύπου Voyager που επίσης έχει βάση στη βρετανική βάση στην Κύπρο.

Update: @RoyalAirForce Typhoon jets have conducted strikes on caves occupied by Daesh terrorists: Read more here ➡️https://t.co/Gm6vfQW9lX @CJTFOIR @coalition @RAFAkrotiri pic.twitter.com/c8yhDWaeyv

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 5, 2020