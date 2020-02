Βραβείο «Πράσινης Πόλης» και στη Λεμεσό

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Τον τιμητικό τίτλο της «Πράσινης Πόλης της Κύπρου», στην κατηγορία Διαχείριση Αποβλήτων και Αειφόρος Ενεργειακή Κατανάλωση, εξασφάλισε ο Δήμος Λεμεσού στα βραβεία που μοίρασε το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΚΥΚΠΕΕ). Την «Πράσινη Σημαία» θα απονέμει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε ειδική επίσημη τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο. Το συγκεκριμένο βραβείο αποφασίστηκε όπως απονεμηθεί στην πόλη της Λεμεσού από την Επιστημονική Επιτροπή Αξιολόγησης για τα Παγκύπρια Βραβεία Πράσινες Πόλεις και Πράσινες Κοινότητες της Κύπρου. Οι σημαντικότεροι παράγοντες που καθόρισαν τον τίτλο αυτό είναι για τις δράσεις του δήμου στα έργα «Στρατηγική Διαχείριση Οικιακών Απορριμμάτων Δήμου Λεμεσού» και «Εκπόνηση και Εφαρμογή Σχεδίου Δράσης για Αειφόρο Ενέργεια». Ο Δήμος Λεμεσού με ανακοίνωσή του τονίζει ότι «στη γενική στρατηγική του για μείωση των οικιακών απορριμμάτων συμμετάσχει στα ευρωπαϊκά προγράμματα BAS (Benefits As you Save) και ACUA (Autonomous Composting Units for Urban Areas), τα οποία διαδοχικά αναφέρονται στη σωστή διαχείριση των οργανικών αποβλήτων και στη μείωση της παραγωγής αποβλήτων μέσω της ορθολογιστικής αγοράς-κατανάλωσης-χειρισμού των τροφίμων». «Με τη βράβευση αυτή, ο Δήμος Λεμεσού εντάσσεται αυτόματα στο Δίκτυο των Πράσινων Πόλεων και Κοινοτήτων της Κύπρου του ΚΥΚΠΕΕ», συνεχίζει η ανακοίνωση. Να υπενθυμίσουμε ότι ο δήμος έχει υπογράψει το «Σύμφωνο των Δημάρχων» (06/09/2011) μαζί με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις και συμμετείχε σε δύο ευρωπαϊκά προγράμματα με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας σε συνάρτηση με την κλιματική αλλαγή. Ουσιαστικά, αφορά τα προγράμματα CONURBANT και FIESTA μέσω των οποίων ετοιμάστηκε και ακολουθείται συγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας.