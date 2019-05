Βίντεο από την κοινή άσκηση Κύπρου-Ισραήλ

«Αεραπόβαση» στην Κύπρο πραγματοποιούν από προχθές Ισραηλινοί κομάντος, οι οποίοι κατέφθασαν στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο με μεταγωγικά αεροσκάφη μεταφέροντας τον οπλισμό και άλλα υλικά. Παράλληλα φτάνουν από το Ισραήλ και ελικόπτερα που θα λάβουν μέρος σε κοινή άσκηση με την Εθνική Φρουρά στο πλαίσιο της τακτικής στρατιωτικής συνεργασίας των δύο χωρών. Παρόμοια άσκηση είχε πραγματοποιηθεί και πέρυσι τόσο στην Κύπρο όσο και στο Ισραήλ.

Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της άσκησης που αφορά αγώνα ειδικών δυνάμεων και συνεκπαίδευση με ελικόπτερα, θα ακολουθήσει αεροναυτική άσκηση με την εμπλοκή μαχητικών αεροσκαφών και πλοίων του Ισραήλ και του συστήματος αεράμυνας και παράκτιας άμυνας της Κύπρου.

Λευκωσία και Τελ Αβίβ τηρούν χαμηλούς τόνους για τη στρατιωτική τους συνεργασία η οποία έχει διευρυνθεί και έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια. Όπως ανέφεραν στον «Π» έγκυρες πηγές, θα ήταν λάθος να θεωρηθεί ότι τέτοιες ασκήσεις αποτελούν μήνυμα προς οποιονδήποτε. Είναι ασκήσεις που έχουν ως αντικείμενο την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας των ενόπλων δυνάμεων των δύο χωρών χωρίς να στρέφονται εναντίον οποιουδήποτε. Άλλωστε ασκήσεις πραγματοποιεί η Εθνική Φρουρά και με τις ένοπλες δυνάμεις άλλων χωρών, όπως η Αίγυπτος, οι ΗΠΑ, η Γαλλία κ.ά.

WATCH: An elite Israeli army unit was among #IDF forces that took part in a joint exercise with #Cyprus on the Mediterranean island. Not the first drill of its kind between the 2 nations pic.twitter.com/3jEUWEnc5W

— Shai Ben-ari (@ShaiBenari) December 7, 2017