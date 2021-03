Τσαβούσογλου προς Λουτ: Η Τουρκία θέλει λύση βασισμένη στην κυριαρχική ισότητα δύο κρατών

Συνάντηση με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου στην Άγκυρα είχε σήμερα η Ειδική Απεσταλμένη του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες για το Κυπριακό, Τζειν Χολ Λουτ . Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των επαφών της κα Λουτ ενόψει της άτυπης Πενταμερούς Διάσκεψης στην Γενεύη τα τέλη Απριλίου.

Σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Τούρκος ΥΠΕΞ ανέφερε ότι δήλωσε στην κα Λουτ πως η Τουρκία προκρίνει λύση βιώσιμη και ρεαλιστική προς όφελος όλων των μερών στην Κύπρο. Πρόσθεσε πως ζητά συνεργασία των μερών βασισμένη στην κυριαρχική ισότητα δύο κρατών.

Discussed w/Jane Holl Lute, #UN‘s Senior Official on #Cyprus, preparations of unofficial “5+UN” Cyprus meeting in Geneva at the end of April.

Sustainable and realistic settlement for the benefit of all parties in Cyprus is cooperation of two states based on sovereign equality. pic.twitter.com/eyFFSlOnLs

