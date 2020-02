Τρία Best Western!

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Σημαντικό βήμα στην υλοποίηση των σχεδιασμών που έχει στη Λάρνακα η γνωστή αλυσίδα ξενοδοχείων Best Western, θεωρείται η δημόσια παρουσίαση της περιβαλλοντικής μελέτης για τα δύο ξενοδοχειακά συγκροτήματα που προγραμματίζονται, το Best Western Zenon και το Best Western Marina. Η πρώτη μονάδα θα ανεγερθεί σε πάροδο της Ζήνωνος Κιτιέως και η δεύτερη επί της λεωφόρου Μακαρίου, κοντά στη μαρίνα. Η δημόσια παρουσίαση της περιβαλλοντικής μελέτης για τα δύο συγκροτήματα οικιστικών διαμερισμάτων θα γίνει στις 18 Φεβρουαρίου (18.00), στο ξενοδοχείο Radisson Blu. Τόσο το Best Western Zenon, όσο και το Best Western Marina θα είναι στην ουσία serviced apartments, αλλά θα λειτουργούν ως ξενοδοχειακές μονάδες. Το Zenon (θα κτιστεί πίσω από τα McDonald’s των Φοινικούδων) θα είναι δυναμικότητας 39 πολυτελών διαμερισμάτων, ενώ το Marina 32 διαμερισμάτων. Ο διευθυντής της εταιρείας Sunnyseeker, η οποία θα διαχειρίζεται τα συγκροτήματα Best Western (ιδιοκτήτρια εταιρεία είναι η Quality), Μάριος Πολυβίου δήλωσε στην εφημερίδα μας ότι μετά τη δημόσια παρουσίαση της περιβαλλοντικής μελέτης, αρχές Μαρτίου θα κατατεθεί η μελέτη στο Τμήμα Περιβάλλοντος για τελική έγκριση. Εφόσον η μελέτη εγκριθεί, τότε θα προχωρήσουν οι διαδικασίες έκδοσης της πολεοδομικής και της οικοδομικής άδειας από τον Δήμο Λάρνακας για τα δύο ξενοδοχεία. «Υπολογίζουμε ότι θα απαιτηθούν δύο ή τρεις μήνες για να εξασφαλιστεί η έγκριση του Τμήματος Περιβάλλοντος. Από εκεί κι έπειτα ευελπιστούμε ότι δεν θα προκύψουν απρόοπτα προβλήματα, ώστε μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους να ξεκινήσουν οι κατασκευαστικές εργασίες και για τα δύο ξενοδοχεία, η διάρκεια των οποίων θα είναι περίπου 18 μήνες», συμπλήρωσε ο κ. Πολυβίου. Στο μεταξύ, την 1η Απριλίου ανοίγει τις πύλες του το πρώτο συγκρότημα διαμερισμάτων Best Western στην τουριστική περιοχή Ορόκλινης, στο κτήριο όπου λειτουργούσε παλαιότερα το ξενοδοχείο Destalo.