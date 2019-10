Τρέχει για τις άδειες από ΡΑΕΚ η ΔΕΦΑ

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Με αρκετή καθυστέρηση, η οποία κατά καιρούς προκάλεσε την αντίδραση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) πληροφορούμαστε ότι κατέθεσε προ ημερών στη ΡΑΕΚ αίτηση για αδειοδότηση της θυγατρικής της, ΕΤΥΦΑ (Εταιρεία Υποδομών Φυσικού Αερίου), ως ιδιοκτήτριας και κατασκευάστριας των υποδομών αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Βασιλικό.

Η υποχρέωση της ΔΕΦΑ (και της ΕΤΥΦΑ) να υποβάλουν τη συγκεκριμένη αίτηση αδειοδότησης, όπως και αρκετές άλλες αιτήσεις για συναφείς αδειοδοτήσεις, προβλέπεται από τον νόμο περί της αγοράς φυσικού αερίου και ειδικότερα το άρθρο 8. Η λογική σειρά των πραγμάτων θα ήταν η υποβολή των αιτήσεων και η εξασφάλιση των αδειών από τη ΔΕΦΑ, πριν από την προκήρυξη προσφορών για την κατασκευή των υποδομών, αλλά και πριν από τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Η ΔΕΦΑ ωστόσο έκρινε ότι μπορούσε να επικεντρωθεί αρχικά στην ετοιμασία των όρων του διαγωνισμού, την προκήρυξη, την αξιολόγηση και την κατακύρωση και να ακολουθήσει μετά η υποβολή των αιτήσεων για τις αδειοδοτήσεις, όπως και έγινε. Προκύπτει, ωστόσο, εκ του προαναφερθέντος νόμου ότι χωρίς κάποιες, τουλάχιστον, από τις προβλεπόμενες άδειες από τη ΡΑΕΚ, η ΔΕΦΑ δεν μπορεί να υπογράψει το συμβόλαιο ανάθεσης των κατασκευαστικών έργων στην κοινοπραξία China Petroleum Pipeline Engineering Co Ltd, AKTOR SA and METRON SA. Ίσως, αυτός είναι ο λόγος που ενώ από τις 10 Σεπτεμβρίου 2019 η ΔΕΦΑ μπορούσε να προχωρήσει στη δρομολόγηση της διαδικασίας για υπογραφή των συμβολαίων (αφού δεν υποβλήθηκε προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών εναντίον της απόφασης για κατακύρωση του διαγωνισμού στην πιο πάνω κοινοπραξία) δεν είναι ακόμα έτοιμη για τις υπογραφές. Χθες, ο πρόεδρος της ΔΕΦΑ Συμεών Κασσιανίδης δήλωσε μετά από συνάντησή του με τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ Μαρίνο Σιζόπουλο ότι η υπογραφή των συμβολαίων αναμένεται να γίνει μέσα στον Νοέμβριο. Προφανώς εκτιμάται αρμοδίως ότι έως τότε η ΡΑΕΚ θα χορηγήσει τις άδειες για κατασκευή και ιδιοκτησία των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, περιλαμβανομένων των αποθηκευτικών χώρων και των αγωγών που θα ενώνουν την υποδομή με τις ηλεκτροπαραγωγές μονάδες.

Σύμφωνα με τον περί Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμο, άδειες θα χρειαστεί η ΔΕΦΑ (ή και η ΕΤΥΦΑ) από τη ΡΑΕΚ για την προμήθεια φυσικού αερίου μέσω χονδρικής αγοράς και την προμήθεια φυσικού αερίου σε επιλέγοντες και μη επιλέγοντες πελάτες.

Όπως έγραψε αρχές Ιουνίου ο «Πολίτης», το Υπουργικό Συμβούλιο έλαβε απόφαση μεταξύ άλλων για ορισμό της ΔΕΦΑ ως τον διαχειριστή και μοναδικό προμηθευτή φυσικού αερίου στην Κύπρο, στο πλαίσιο λειτουργίας αναδυόμενης αγοράς (μονοπωλίου στην εισαγωγή/προμήθεια) στην Κύπρο για περίοδο μέχρι 10 χρόνια.

Τέλος του χρόνου

Μετά τη χθεσινή του συνάντηση με τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ, ο πρόεδρος της ΔΕΦΑ δήλωσε ότι εφόσον υπογραφούν τα συμβόλαια με την επιλεγείσα κοινοπραξία μέσα στον Νοέμβριο θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε τα έργα στο Βασιλικό να ξεκινήσουν τέλος του χρόνου. Αν αυτό επιτευχθεί όπως προγραμματίζεται, είναι δυνατό περί τα τέλη του 2021 να ξεκινήσει η προμήθεια επαναεριοποιημένου φυσικού αερίου στην ΑΗΚ ή και σε ιδιωτικές μονάδες παραγωγής, αφού στο συμβόλαιο υπάρχει όρος για παράδοση των έργων εντός δύο ετών από την υπογραφή της συμφωνίας. Είπε ακόμα ότι η έλευση του φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή είναι μια αρχή για τη μετάλλαξη της κυπριακής οικονομίας.

Από πλευράς του, ο κ. Σιζόπουλος είπε πως η έλευση και χρήση του αερίου, σε πρώτη φάση για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, είναι ένας κομβικός σταθμός για την παραπέρα ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας. Όπως τόνισε, η έλευση του ΦΑ θα έχει πολλαπλά οφέλη για την Κύπρο, όπως για παράδειγμα, τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανικής παραγωγής και τη μείωση του κόστους που έχει για τη Δημοκρατία η αγορά δικαιωμάτων για εκπομπή ρύπων. Πρόσθεσε ότι το κράτος πρέπει να καταβάλει 39 εκατομμύρια ευρώ, για να μπορέσει να αγοράσει δικαιώματα για θερμοκηπιακούς ρύπους.