Τράπεζα Κύπρου στηρίζει τον αθλητισμό, αλλά και το δημοσιογραφικό έργο

Την υποστήριξη στους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των αθλητικών γεγονότων, όπως και την ανάδειξη της αξιόλογης δουλειάς που γίνεται από τους δημοσιογράφους του αθλητικού ρεπορτάζ, έδειξε έμπρακτα η Τράπεζα Κύπρου, παρουσιάζοντας τα Α’ Δημοσιογραφικά Βραβεία, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας και της συνεργασίας της με την Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου (ΕΑΚ).

Τα Α’ Δημοσιογραφικά βραβεία απονεμήθηκαν την Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2020, σε λιτή τελετή και με όλα τα απαραίτητα μέτρα, στο Ολυμπιακό Μέγαρο σε εννέα νικητές, επτά κατηγοριών. Οι νικητές που επιλέγηκαν ανάμεσα σε 43 συμμετοχές από την κριτική επιτροπή της ΕΑΚ, είναι οι εξής:

Κατηγορία «Φωτογραφία Ποδόσφαιρο»:

Σάκης Σαββίδης, για τη φωτογραφία όπου ο διαιτητής Λεόντιος Τράττος δείχνει κίτρινη κάρτα σε ποδοσφαιριστή της ΕΝΠ.

Κατηγορία «Φωτογραφία Σπορ»:

Ανδρέας Ιακώβου, για τη φωτογραφία με τίτλο «Οι Άνθρωποι πίσω από τους Αθλητές».

Κατηγορία «Συνέντευξη»:

Μιχάλης Μιχαηλίδης, Ανδρέας Κάτσιης (δημοσιογράφοι), Θεοδώρα Ιακώβου (φωτογράφος) για τη συνέντευξη στο city.com.cy στην Ολυμπιονίκη Άντρη Ελευθερίου, της συζύγου της Dyana και της κόρης τους, Μαρίας.

Κατηγορία «Αρθρογραφία»:

Χάρης Μιλτιάδους, για το θέμα που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Πολίτης» με τίτλο «Το μονάκριβο φυλακτό στην άκρη του κόσμου: Το Ποδόσφαιρο».

Κατηγορία «Web Tv»:

Πάνος Λάρκου, για την εκπομπή του για το LarnakaSports.com με τίτλο «Interview On The Go με συνέντευξη στο αυτοκίνητο, με τον δήμαρχο Λάρνακας Αντρέα Βύρα».

Κατηγορία «Αφιέρωμα»:

Άντρη Κασάπη, για την εκπομπή-αφιέρωμα στο ΡΙΚ, με τη συνέντευξη του προπονητή του Πανεπιστημίου της Τζόρτζια των ΗΠΑ Πέτρου Κυπριανού.

Κατηγορία «Έρευνα»:

Κώστας Πραξιτέλους, για την έρευνά του με τίτλο «Ο Αθλητισμός στην Κύπρο το 1955-1959».

Η Διευθύντρια Εταιρικής Υπευθυνότητας της Τράπεζας Κύπρου, Έλλη Ιωαννίδου, συγχάρηκε τους νικητές, αλλά και την ΕΑΚ για την όλη πρωτοβουλία και διοργάνωση των βραβείων και δήλωσε ότι «η παρουσίαση των Α’ Δημοσιογραφικών Βραβείων εμπίπτει σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ Τράπεζας Κύπρου και ΕΑΚ, με πιο πρόσφατη την συμμετοχή της ΕΑΚ, ως μέλος του Δικτύου #SupportCY της Τράπεζας, στην εκστρατεία #stiMaxi για οικονομική ενίσχυση του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου. Επίσης, τον περασμένο Ιανουάριο, η Τράπεζα στήριξε την 47η Γιορτή των Αρίστων που διοργανώνει η ΕΑΚ, υιοθετώντας το βραβείο για το Ανερχόμενο Ταλέντο, αναδεικνύοντας την κοινωνική σημασία ενίσχυσης του Αθλητισμού».