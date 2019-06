Για ΑΟΖ και Βαρώσι ενημέρωσε ο ΠτΔ τον Τουσκ

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης ενημέρωσε τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ για τις τελευταίες κινήσεις Τουρκίας και για την πρόκληση του κατοχικού καθεστώτος για το Βαρώσι, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές που ενημέρωσαν το ΚΥΠΕ. Αναλυτικά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συναντήθηκε με τον Πρόεδρο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ, από τον οποίο ενημερώθηκε για τις διαβουλεύσεις σχετικά με τους επικεφαλής των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει σήμερα κατάληξη, θα γίνει έκτακτη Συνοδός πριν τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την 1η Ιουλίου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τον Ντόναλντ Τουσκ για τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας και για την πρόκληση του κατοχικού καθεστώτος για το Βαρώσι.

Συζήτησαν σχετικά με την αντίδραση που θα έχει απόψε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην κλιμακούμενη παράνομη επέμβαση της Τουρκίας και για τις αποφάσεις των 28.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η θέση του Προέδρου Αναστασιάδη είναι ότι η Τουρκία πρέπει να αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να προχωρά σε τέτοιες ενέργειες εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας, κράτους μέλους της ΕΕ. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συμμετέχει στη Σύνοδο Ηγετών του ΕΛΚ, ενόψει της Συνόδου των 28 και είχε ήδη συνομιλία με την Καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ, τον Πρόεδρο του ΕΛΚ Ζόζεφ Ντόουλ και άλλους ηγέτες.

Τουσκ: Το Ευρ. Συμβούλιο θα απαντήσει κατάλληλα στις τουρκικές προκλήσεις

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα “επιβεβαιώσει την πλήρη αλληλεγγύη του με την Κύπρο, αλλά και την ετοιμότητά του να απαντήσει καταλλήλως”, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, έστειλε το παραπάνω μήνυμα με προσωπική του ανάρτησή, αμέσως μετά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη.

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος Τουσκ δήλωσε το εξής: “ο Πρόεδρος Αναστασιάδης με ενημέρωσε για την κατάσταση πέρα από τις ακτές της Κύπρου, αναμένω το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να επιβεβαιώσει την πλήρη αλληλεγγύη του με την Κύπρο, αλλά και την ετοιμότητά του να απαντήσει καταλλήλως”.

President @AnastasiadesCY updated me on the situation off the coast of Cyprus. I expect #EUCO to confirm its full solidarity with Cyprus and its readiness to respond appropriately. pic.twitter.com/t7pUUFITpL

— Donald Tusk (@eucopresident) June 20, 2019