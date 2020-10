Το TripAdvisor συμπεριέλαβε το «The Blue Ivy Hotel & Suites» μέσα στα καλύτερα ξενοδοχεία της Ευρώπης

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Το «The Blue Ivy Hotel & Suites» που βρίσκεται στην καρδιά του κοσμοπολίτικου Πρωταρά, ξεχώρισε ανάμεσα στα 25 καλύτερα της Ευρώπης για το 2020, σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τις κριτικές του ταξιδιωτικού κοινού όπως αναδείχθηκαν από τη μεγαλύτερη ταξιδιωτική πλατφόρμα στον κόσμο, το Tripadvisor, μέσω των Travellers’ Choice Awards. Το «The Blue Ivy Hotel & Suites» βρίσκεται στην πρώτη θέση ανάμεσα σε 69 ξενοδοχεία του Πρωταρά.

Μάλιστα, απέσπασε και το βραβείο Best of the Best Travelers’ Choice του Tripadvisor, βασιζόμενο στα σχόλια και τις κριτικές των πελατών του ξενοδοχείου την τελευταία χρονιά – από το Μάιο του 2019 μέχρι το Μάιο του 2020 – το οποίο βραβείο είναι και η υψηλότερη τιμή που απονέμεται από το TripAdvisor.

Το «The Blue Ivy Hotel & Suites» συγκαταλέγεται μέσα στα ξενοδοχεία τα οποία διαχειρίζεται η Sunnyseeker Hotels. Ο γενικός διευθυντής της Sunnyseeker Hotels κύριος Αντώνης Χατζηνικόλας, μιλώντας για τη διάκριση του «The Blue Ivy Hotel & Suites» δεν παρέλειψε να αναγνωρίσει τη σημαντική συμβολή του προσωπικού και των τμηματαρχών του ξενοδοχείου στην επιτυχία αυτή και εξέφρασε την περηφάνεια του για το βραβείο που απέσπασαν.