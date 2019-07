Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου επιλέγηκε ως Ανάδοχος για νέο ερευνητικό έργο

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου επιλέγηκε ως Ανάδοχος Φορέας ενός νέου ερευνητικού έργου, με τίτλο «Re–inventing age–old Travelling Paths of the Levant in the Digital Era: the example of Cyprus» (ReTraPath).

To έργο εξασφάλισε χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του προγράμματος «Νησίδες Αριστείας» (Excellence Hubs) των προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.

Η μεταδιδακτορική πρόταση εξασφάλισε υψηλή βαθμολογία και επιλέγηκε πέμπτη για χρηματοδότηση στον τομέα των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, επιβεβαιώνοντας την πρωτοπορία του Ιδρύματος ως φορέας ερευνητικής αριστείας και ίδρυμα αναγνωρισμένης φήμης στον τομέα της έρευνας.

Συντονίστρια του έργου είναι η Δρ. Ιωάννα Χατζηκωστή, Διευθύντρια του ΠΙΤΚ και κύρια ερευνήτρια η Δρ. Μαργαρίτα Ιωάννου.

Το «ReTraPath» στοχεύει να καλύψει επιστημονικά μια σημαντική πτυχή των κειμένων της ταξιδιωτικής γραμματείας: την έρευνα της ιστορίας των ιδεών και του πολιτισμού της Κύπρου, από τον 16ο αιώνα μέχρι και τη μοντέρνα κοινωνία της πληροφόρησης (21ος αιώνας).

Βασική πηγή της έρευνας θα αποτελέσουν έντυπα κείμενα και χειρόγραφα γραμμένα στις διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες (πλην των σλαβικών) από ταξιδιώτες που επισκέφθηκαν το νησί στο διάστημα 16ου-20ού αιώνα, και έντυπα ή ηλεκτρονικά αντίστοιχα κείμενα του 21ου αιώνα.

Τα παλαίτυπα που θα μελετηθούν ανήκουν στη Συλλογή Χειρογράφων και Παλαιτύπων του ΠΙΤΚ, στη Συλλογή του Ιδρύματος Σύλβιας Ιωάννου και του Ιδρύματος Κώστα και Ρίτας Σεβέρη. Το έργο θα γίνει σε συνεργασία με το Κέντρο Επιστημονικού Διαλόγου και Έρευνας και την ερευνήτρια Δρα Κατερίνα Γκότση και το Ερευνητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πειραιώς, υπό την επίβλεψη του αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής Δημητρίου Βέργαδου.