Το Πανεπιστήμιο UCLan βρίσκεται για 6η συνεχή χρονιά ανάμεσα στην ελίτ των Πανεπιστημίων παγκοσμίως

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Η διεθνής λίστα κατάταξης Πανεπιστημίων Times Higher Education World University Rankings 2021, κατατάσσει για ακόμη μια φορά ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα Πανεπιστήμια της Αγγλίας, με κοινότητα 35,000 φοιτητών, το Πανεπιστήμιο UCLan, μεταξύ των 1000 κορυφαίων πανεπιστημίων στον κόσμο. Πιο συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο UCLan συγκαταλέγεται για 6η συνεχή χρονιά ανάμεσα στα 801-1000 καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως, με τη λίστα να περιέχει πάνω από 1500 πανεπιστήμια σε 93 χώρες, καθιστώντας την ως τη μεγαλύτερη λίστα κατάταξης πανεπιστημίων μέχρι σήμερα. Τα αποτελέσματά της αξιοποιούνται κάθε χρόνο από υποψήφιους φοιτητές, επιχειρήσεις και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς ανά το παγκόσμιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την διεθνή κατάταξη, το Πανεπιστήμιο UCLan ξεχωρίζει για τη διεθνή προοπτική που απέκτησε τα τελευταία χρόνια ως απόρροια της ικανότητάς του να προσελκύει προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και ακαδημαϊκούς από όλο τον πλανήτη, κλειδί για την επιτυχία του στη διεθνή σκηνή, καθώς επίσης και για το ποσοστό των συνολικών δημοσιεύσεων σε έγκριτα ερευνητικά περιοδικά ανά το παγκόσμιο.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus, λαμβάνουν πτυχίο παγκόσμιας κλάσης, αφού το Πανεπιστήμιο προσφέρει δύο πτυχία, ένα από το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus και ένα από το University of Central Lancashire (UCLan) του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο βρίσκεται πλέον για 6η συνεχή χρονιά ανάμεσα στα 801-1000 καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο.

Είναι διπλά αξιολογημένο και εγκεκριμένο από τις Αρχές Ελέγχου Ποιότητας του Ηνωμένου Βασιλείου και ταυτόχρονα από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου. Αυτό σημαίνει ότι τα πτυχία του Πανεπιστημίου UCLan είναι πλήρως αναγνωρισμένα τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς με αποτέλεσμα να μη χρειάζονται αναγνώριση από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.

Τα καινοτόμα προγράμματα του Πανεπιστημίου UCLan ανταποκρίνονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας, προσφέροντας τα απαραίτητα πρακτικά και θεωρητικά εφόδια στους αποφοίτους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να κατέχουν ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Ως το Βρετανικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, τα προγράμματα του Πανεπιστημίου είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το βρετανικό στοιχείο εκπαίδευσης, καθώς όλα τα προσφερόμενα προγράμματα του Πανεπιστημίου UCLan αντικατοπτρίζουν τους σχεδόν δύο αιώνες ιστορίας του University of Central Lancashire στην ανώτατη βρετανική εκπαίδευση.

Το Πανεπιστήμιο απολαμβάνει διεθνείς μοναδικές διακρίσεις από το British Psychology Society (BPS), το British Computing Society (BCS), το SAS Joint Certificate in Business Intelligence and Data Mining, καθώς και πρωτοποριακή συνεργασία με το σώμα του Παγκόσμιου Φορέα για Επαγγελματίες Λογιστές ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Επίσης, το πτυχίο Νομικής του Πανεπιστημίου UCLan στην Κύπρο είναι το μοναδικό πτυχίο Νομικής στην Κύπρο με διπλή αναγνώριση από τη Νομική Ρυθμιστική Αρχή και Συμβούλιο Αγγλίας και Ουαλίας (Solicitors Regulation Authority and Bar Standards Board of England and Wales) και από το Νομικό Συμβούλιο Κύπρου.