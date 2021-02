To ερευνητικό κέντρο ICLAIM λαμβάνει το Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη 2020

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Το διαθεματικό κέντρο ICLAIM (Interdisciplinary Centre for Law, Alternative and Innovative Methods), το οποίο αποτελεί ανεξάρτητο, μη-κερδοσκοπικό οργανισμό που δουλεύει σε στενή συνεργασία με τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus, ανακοινώνει ότι έχει λάβει το Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη 2020 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ). Αποτελεί ένα εκ των 30 βραβευθέντων από 25 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), και έναν εκ των δύο νικητών στην Κύπρο!

Την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021 το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο ανακοίνωσε τους δύο Κύπριους νικητές. Την Καθηγήτρια Νομικής, Δρ. Stéphanie Laulhé Shaelou, ιδρύτρια του ICLAIM, η οποία λαμβάνει το βραβείο εκ μέρους του οργανισμού για το πρόγραμμα «Κοινωνική Διαμεσολάβηση στην Πράξη», και τον κ. Κώστα Βήχα, ο οποίος τιμάται για τη μακροχρόνια προσφορά ανθρωπιστικής βοήθειας σε όσους την έχουν ανάγκη. Το ΕΚ απονέμει το Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη κάθε χρόνο σε προγράμματα και πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη διασυνοριακή συνεργασία ή προωθούν την αμοιβαία κατανόηση στην ΕΕ. Το βραβείο, το οποίο έχει συμβολική αξία, έχει στόχο να αναγνωρίσει το έργο όσων προωθούν τις ευρωπαϊκές αξίες μέσα από τις καθημερινές τους δραστηριότητες.

Το ICLAIM είναι μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που εγγράφηκε και ιδρύθηκε στην Κύπρο το 2017, με στόχο να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ διάφορων κοινωνικών ομάδων. Αποτελεί μέσο προώθησης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Πίσω από αυτή την προσπάθεια βρίσκεται μια δυναμική ομάδα γυναικών εμπειρογνωμόνων, ερευνητών και εκπαιδευόμενων, από διαφορετικά υπόβαθρα, κυρίως (αλλά όχι αποκλειστικά) από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus. Ο Οργανισμός οραματίζεται μια κοινωνία με ενδυναμωμένους πολίτες, με πρόσβαση στην κοινωνική δικαιοσύνη μέσω εναλλακτικών και καινοτόμων προσεγγίσεων ως προς την εφαρμογή του νόμου για την αντιμετώπιση διάφορων κοινωνικών ζητημάτων.

Το πρόγραμμα «Κοινωνική Διαμεσολάβηση στην Πράξη» αποτελεί ένα από τα μακροπρόθεσμα προγράμματα του Οργανισμού, υπό την εποπτεία της Καθηγήτριας Δρ Stéphanie Laulhé Shaelou. Ευρύτερος στόχος του είναι να προωθήσει την κοινωνική διαμεσολάβηση ως εργαλείο επίλυσης διαφορών στην κυπριακή κοινωνία, αλλά και πέρα από αυτή. Το 2018, μια ομάδα φοιτητών Νομικής του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus ανέλαβαν ως εκπαιδευόμενοι στο ICLAIM να συγγράψουν το Εγχειρίδιο Κοινωνικής Διαμεσολάβησης υπό την καθοδήγηση και εποπτεία της Δρας Νάταλη Αλκιβιάδου. Από τον Ιούλιο του 2018, το περιεχόμενο του Εγχειριδίου και οι γνώσεις του ICLAIM επί του θέματος έχουν διαδοθεί ευρέως μέσα από μια σειρά εκπαιδευτικών εργαστηρίων που προωθούν τη χρήση της κοινωνικής διαμεσολάβησης. Στα εργαστήρια συμμετείχαν εκπαιδευτικοί, αντιπρόσωποι Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), φοιτητές και επαγγελματίες από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Η προσέγγιση «εκπαίδευση εκπαιδευτών» (train the trainers) είχε πρώτα δοκιμαστεί πιλοτικά μέσα από εκπαίδευση που διεξήγαγε το ICLAIM με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus και χρηματοδότηση από το University of Central Lancashire Institute of Citizenship, Society and Change (UCLan ICSC) (https://www.social-mediation.org/). Την εκπαίδευση αυτή ακολούθησαν μια σειρά από εργαστήρια με τον τίτλο «Κοινωνική Διαμεσολάβηση στην Πράξη», που διεξήγαγε την περίοδο 2019-2020 το ICLAIM με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus και χρηματική στήριξη από τη Βρετανική Ύπατη Αρμοστεία στη Λευκωσία. Στα εργαστήρια αυτά συμμετείχαν οι εκπαιδεύτριες του ICLAIM στην Κοινωνική Διαμεσολάβηση, Δρ Κατερίνα Αντωνίου και κ. Νάντια Κορνιώτη, με εισηγήσεις από τη Δρ Pinar Zubaroğlu-Ioannides και υποστήριξη από μέλη των συμμετεχόντων ομάδων και φοιτητές του Πανεπιστημίου. Όλα τα εργαστήρια ενθάρρυναν τη συμμετοχή ατόμων από όλες τις κοινότητες της Κύπρου, διαφορετικού επαγγελματικού ή άλλου υπόβαθρου. Τα εργαστήρια οδήγησαν στη δημιουργία του Δικτύου Κοινωνικών Διαμεσολαβητών (Social Mediators Network) τον Σεπτέμβριο του 2020. Εν μέσω της πανδημίας, το πρόγραμμα «Κοινωνική Διαμεσολάβηση στην Πράξη» ανταποκρίθηκε άμεσα στη νέα πραγματικότητα, προσφέροντας την ευκαιρία για συλλογικό και ενεργό προβληματισμό σχετικά με τον αντίκτυπο του COVID-19 στις κοινότητες της Κύπρου και τον ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει η κοινωνική διαμεσολάβηση ως προς τα νέα δεδομένα (https://www.iclaimcentre.org/social-mediation-in-practice/). Ως εκ τούτου, το Βραβείο αναγνωρίζει την ενεργή πολιτότητα σχεδόν 100 ατόμων από όλη την Κύπρο και πέρα από αυτήν, όπως επίσης και την εμπιστοσύνη όλων των συντελεστών που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Το ICLAIM ευχαριστεί όλους για τη συνδρομή τους.

Το επόμενο βήμα στην ανάπτυξη του προγράμματος είναι το επικείμενο εργαστήριο που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Φεβρουαρίου, ως μέρος του νέου προγράμματος «Κοινωνική Διαμεσολάβηση για Κοινωνικές Μεταβάσεις». Το εργαστήριο θα υλοποιήσει το ICLAIM με τη στήριξη του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus και την επιχορήγηση του University of Central Lancashire Centre for Sustainable Transitions (UCLan CST). Το εργαστήρι αυτό θα πραγματοποιηθεί στις 26-27 Φεβρουαρίου 2021. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα www.social-mediation.org ή να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ηλ. διεύθυνσης social-mediation@iclaimcentre.org.

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τις δραστηριότητες του ICLAIM επισκεφθείτε τη σελίδα www.iclaimcentre.org και επικοινωνήστε στο info@iclaimcentre.org.

Επιθυμούμε να δώσουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια σε όλους όσοι έχουν συνδράμει στο πρόγραμμα «Κοινωνική Διαμεσολάβηση στην Πράξη» του ICLAIM και τους βραβευθέντες για αυτή την άξια αναγνώριση!